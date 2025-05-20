Vatandaşın sağlık harcaması yüzde 17’ye düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan’ın sorularını yanıtladı. Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin dünyanın en kapsamlı uygulaması olduğunu ve örnek alındığını belirten Işıkhan, "Ülkemizde 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan bir birey hem kendi yaşamı boyunca hem de vefatı sonrası ailesine bağlanan aylıklar ve sağlık hizmetleri ile yaklaşık ortalama 70 yıl boyunca sistemden yararlanmaktadır. Yani 25 yıl prim ödenmesine karşılık 70 yıl aylık ödenmesi ve sağlık harcamalarının karşılanması; gerçek bir sosyal devlet uygulaması olarak dünyada eşi benzeri neredeyse olmayan bir uygulamadır" dedi.

Fazlı Şahan - Vedat Işıkhan





99 YIL BOYUNCA AYLIK ÖDENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına işaret ederek, ilginç bir örnek de veren Bakan Işıkhan, "25 yıllık prim ödemesi bulunan bir emeklinin ölmeden önce kendisine 6 yıl, ölümünden sonra da hak sahibi kızına 93 yıl olmak üzere bir dosyadan 99 yıl aylık ödendiğini ve sağlık sigortasından faydalandığını gördük. Söz konusu aylık halen ödenmeye devam edilmektedir. 25 yıllık prime karşılık 99 yıl emekli aylığı örneği ile aslında sosyal güvenlik sistemimizin doğumumuzdan ölene kadar ve hatta öldükten sonra geride bıraktıklarımızın da ölümüne kadar çok önemli bir güvence sistemi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu sistemi aksatacak; hizmetleri sekteye uğratacak her türlü harekete karşı milletimizin bizzat ses çıkarması; karşı durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.





SAĞLIK HARCAMALARI 1 TRİLYONA YAKLAŞTI

SGK’nın geniş teşkilatlanmasına vurgu yapan Işıkhan, kurumun her iki ilçeden birinde vatandaşa hizmet verdiğini söyledi. Işıkhan, "Bu anlamda vatandaşlarımızın geleceklerini ve sağlıklarını koruma altına almak adına en büyük harcamayı gerçekleştiren kurumlardan biri olarak çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı sağlık harcamalarının bir yıllık toplamı 980,87 milyar lira. 2002 yılında vatandaşlarımız sağlık harcamalarının yüzde 30’a yakın bir kısmını cebinden ödemeye mahkumdu. Bu rakam bugün ise yaklaşık yarı yarıya düşerek yüzde 17 seviyesine gerilemiş durumda" diye konuştu.





İKİ BAYRAM ARASI 200 BİN YENİ EMEKLİ

Toplam 16 milyon 800 bin kişiye emekli aylığı ödendiğini de anlatan Işıkhan, "Bu emeklilerden 12 milyonu kendi aylığını alıyor. 4,8 milyon kişiye ise babası ya da eşinden dolayı dul yetim aylığı ödeniyor" dedi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 15,8 milyon kişiye 57,2 milyar TL ikramiye ödemesi yapıldığını aktaran Işıkhan, Kurban Bayramı’nda ise 16 milyona yakın kişiye 57,4 milyar TL ödeme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Buna göre iki bayram arasında sisteme 200 bin yeni emekli girmiş olacak.





35 ÜLKEYLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin 35 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunduğunu da hatırlattı. Işıkhan, “Bu 35 ülke arasında özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu ülkeler bulunmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da yurt dışında bulundukları süreleri belirli şartlar dahilinde borçlanarak emekli olma hakkına sahipler. 2025/Mart ödeme dönemi itibarıyla yurt dışı borçlanmasına istinaden 734 bin 965 kişiye aylık ödenmekte olup, bu ay için yapılan toplam ödeme tutarı ise 12,4 milyar TL’dir. Aylık alanların yüzde 47’si erkek, yüzde 53’ü ise kadındır" şeklinde konuştu.





215 MİLYON ÇAĞRI GELDİ

Bakan Işıkhan, Alo 170 hattına ilişkin de bilgiler verdi. Işıkhan, "ALO170’e hizmete başladığı 15 Kasım 2010 tarihinden 30 Nisan 2025 tarihine kadar 215 milyon 672 bin 802 adet çağrı gelmiştir” dedi. Işıkhan, çağrıların konulara dağılımı hakkında ise şunları kaydetti: "Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 engelli ve yaşlı aylığı, evrak takipleri, çalışan hizmet dökümü, iş göremezlik ödeneği, emekli maaş kesintileri, işsizlik ödeneği işlemleri, iş başvurusu, genel sağlık sigortası, emeklilik süresi hesaplanması, çalışanların ücret alacakları, her türlü ihbar ve şikâyet başvurusu (maden ve iş kazaları vb.) ve yabancı çalışma izinleri gibi Bakanlığımız ve bağlı-ilgili kuruluşlarımızın yürüttüğü faaliyet alanı ile ilgili birçok konuda hizmet vermektedir."



