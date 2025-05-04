Genç çiftçiye SGK desteği

Dördüncü Tarım Orman Şurası kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubunda toplamda 148 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 538 hedef belirlenirken, bu hedeflere ulaşmak için 3 bin 63 strateji ortaya koyuldu. Stratejilerle beraber toplamda bin 728 sayfalık dev bir kütüphane oluşturuldu. Çalışma gruplarının raporlarında mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulamamasından hayvansal üretime yönelik iş gücü sorununa kadar birçok konu hakkında strateji belirlendi.





ÇOBAN SIKINTISI RAPORA YANSIDI

Otlatma ve sağım odaklı ağır iş gücü gereksinimi olduğu, hayvan bakıcısı ve çoban temininde sıkıntılar yaşandığı raporlarda belirtilirken, sürdürülebilir orman yönetimi raporuna göre orman ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirilmesi gibi konular ön plana çıktı. İHA ve uyduların bireysel tarımda kullanılmasından gençlerin tarıma yönelmesi için sigorta prim ödemelerinde devlet desteği sunulmasına kadar birçok strateji öneri olarak bakanlığa sunuldu. Şura kararları arasından bakanlık tarafından onaylananlar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Raporlarda yer alan önerilerin bir kısmı şöyle:





KADINLAR İÇİN CAZİP TEŞVİKLER

Gençleri kırsalda tutmak amacıyla tarımsal faaliyette bulunması şartıyla sigorta primlerinin tamamı ya da bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı.

Kadınları ve gençleri çobanlık mesleğine yönlendirmek amacıyla farkındalık kampanyaları yürütmek ve cazip teşvik mekanizmaları geliştirmek.

Çobanlara sosyal güvenlik sağlanması ve sosyal destek programlarının oluşturulması.

Kırsal kesimde yaşayanların sağlık sorunlarının daha hızlı giderilmesi için modern yaklaşımlardan (uzaktan muayene, video konferansla danışmanlık) yararlanılmalı.

Yabancı uyruklu çobanların çalışmasına yönelik yasal düzenlemeler netleştirilerek kayıtlı ve denetimli istihdamları teşvik edilmelidir.





ORMAN YANGINI SONRASI DRONLA TOHUMLAMA

Orman yangınları sonrası drone tabanlı tohumlama teknikleri geliştirilmeli.

İHA ve uydu teknolojilerini kullanan bir birim kurularak meralar etkin bir şekilde izlenmeli.

Üniversite ve STK’larla karbon piyasaları konusunda uzman kadro yetiştirilmeli.

Ormancılıkta iklim değişikliği ile mücadele amaçlı yeni kurumsal yapı oluşturulmalı.

Yabanıl meyve için “marka iller” belirlenmeli ve desteklenmeli.





TARIM ÜRÜNLERİNE E-TİCARET PLATFORMU

Ormancılıkta iklim değişikliği ile mücadeleyi, karbon piyasalarını ve emisyon ticaretini dikkate alan güncel bir mevzuat ile bütüncül yönetim modeli geliştirilmeli.

Tarım İş Kanunu çıkarılarak, tarım sektörüne özgü esnek çalışma saatlerine uyumlu düzenlemelerin yapılması.

Tarım ürünleri için e-ticaret ve dijital pazarlama platformlarının kurulması teşvik edilmeli ve desteklenmeli.





ÖZEL İHTİSAS MAHKEMELERİ

Toprak sınıflandırılmasının ivedilikle yapılması ve arazi kullanım kabiliyeti sınıflarının oluşturulması.

Tarım topraklarının verimliliğini ortaya koyan toprak veri tabanı oluşturulmalı.

Meraların envanteri kabiliyeti, niteliği ve kullanım şekli itibariyle tamamlanmalı ve aşırı otlatmanın önüne geçilmeli.

Arabuluculuk uygulamasının aralarında anlaşmazlık olan mirasçılar için kullanılması sağlanmalı.

Tarım arazisinin alımsatımında ihtisaslaşmış bir birim oluşturularak, arazi bankacılığı sistemi işletilmeli.

Tarım arazisine ilişkin mülkiyet sorunlarının çözülmesi tarım ihtisas mahkemeleri kurulmalı.



