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Kahta'da 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi

Kahta'da 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi

04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bölgenin tarım şehri olduğuna dikkat çekildi.
Bölgenin tarım şehri olduğuna dikkat çekildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtımı yapıldı. Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde düzenlenen törenle ilçede bağcılıkla uğraşan üreticilerin daha hijyenik ortamlarda ürün elde etmelerini sağlamak için 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi desteği verildi. Bölgenin tarım şehri olduğuna dikkat çeken Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, "Proje kapsamında 99 çiftçimize yüzde 70 hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtımını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.


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