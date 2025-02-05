Adıyaman 2026’da hazır

Vali Osman Varol’un ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında basın mensupları, İndere seyir terasında düzenlenen toplantıda, depremin ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından, İndere ve Örenli bölgelerindeki kalıcı konutlar, rezerv alanları, ticaret merkezleri, Ulu Cami ve Mor Petrus ile Mor Pavlus Kilisesi ziyaret edilerek yapılan restorasyon çalışmaları yerinde incelendi. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, bölgedeki konut inşaatlarının hızla sürdüğünü belirterek, “Şu anda 81 bin 889 bağımsız bölümün inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 30 bin konutu önümüzdeki ay içerisinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat İşleri Yapı Dairesi Başkanı Şengül Goncagül ise Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi’ndeki restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanarak ibadete açılacağını açıkladı.