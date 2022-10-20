Ekonomi Vergi avantajında 8 basamak yükseldik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi avantajında 8 basamak yükseldik

Türkiye, 2022 Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi’nde 38 OECD ülkesi arasında 8 basamak yükseldi. Vergide en rekabetçi ülkeler sıralamasında Türkiye, 17’nci sıradan 9’uncu sıraya çıktı. İsveç, Hollanda, Almanya, ABD ve Fransa Türkiye'nin gerisinde kaldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Vergi avantajında 8 basamak yükseldik
Ekonomi

Vergi sistemlerinin ne kadar rekabetçi ve avantajlı olduğunu ölçen Uluslararası Vergi Rekabet Endeksi’nde Türkiye hızla yükseliyor. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan Tax Foundation'ın hazırladığı Vergi Rekabeti Endeksi'ne (ITCI) göre, Türkiye vergi rekabeti sıralamasında 38 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi arasında 8 basamak birden yükselerek 17’nci sıradan 9’uncu sıraya yükseldi. Böylece vergi avantajı liginde ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı.

ABD VE ALMANYA’YI SOLLADIK

Endekse göre, Türkiye 100 puan üzerinden vergi rekabetinde 76,6 puan alarak Avustralya, İsveç, Hollanda, Almanya, Kanada, Norveç, ABD, Belçika İtalya, Fransa gibi bir çok gelişmiş ülkeleri geride bırakmayı başardı.

ITCI hazırlanırken bir ülkenin vergi sisteminin rekabetçi olup olmadığına bakılıyor. Bu yolda, 40'ın üzerinde vergi politikası değişkeni dikkate alınıyor. Kurumlar vergisi, bireysel gelir vergisi, tüketim vergileri, emlak vergisi ve sınır ötesi vergiler aracılığıyla elde edilen kazançlara gösterilen yaklaşım dikkate alınan unsurların başında geliyor. Endekse göre, Türkiye bireysel gelir vergisi ile sınır ötesi vergi kuralları sıralamasında 8’inci, tüketim vergileri sıralamasında 13’üncü, kurumlar vergisi sıralamasında 20’nci ve emlak vergisi sıralamasında ise 23’üncü sırada yer aldı.

İLK SIRA ESTONYA’NIN

Ülkelerin vergi rekabetinde bulundukları durumu ölçen endeksin ilk sırada ise 100 tam puanla Estonya yer aldı. Estonya’yı yüzde 89,9 puanla Letonya, 89,7 puanla Yeni Zelanda, 82,9 puanla İsveçre, 81.9 puanla Çekya, 80,6 puanla Lüksemburg, 77,9 puanla Macaristan, 76,9 puanla Litvanya izliyor.

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