Vergi paketi mali disiplini artıracak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bu yılın 6'ncı EKK'sı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program (OVP)’da belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçları alındığı kaydedildi.

GEÇİŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş sürecinin tamamlandığı, Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Cari işlemler açığının önemli ölçüde gerilerken rezervlerin artmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk Lirası'na ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir. Kurulumuz, ayrıca ülkemizin gri listeden çıkarılmış olmasını yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiştir. Son dönemde uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi mali disiplinin daha da iyileşmesini sağlayacaktır.

HEDEF KALICI REFAH ARTIŞI

Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz."

YENİ PROGRAM HAZIRLIĞI

Toplantıda, 2024-2026 dönemini içeren OVP’de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık süreci değerlendirildi. Eylül ayında yayımlanması planlanan OVP ile temel politika önceliklerinin korunacağı, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündeminin son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirileceği aktarıldı. İklim değişikliğinin etkileri değerlendirilerek tarımsal üretimde sürdürülebilirlik için sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanması masaya yatırıldı.

NİTELİKLİ İSTİHDAM

EKK'da eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alındı. Kurul’un işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.







