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Ekonomi

Verimlilik ve tasarrufla bir üst lige

Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna geçişin eşiğinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçimsiz geçecek 4,5 yılda reformlara odaklanacaklarını söyledi. Gelirde üst lige çıkmak için yol haritalarının da hazır olduğunu belirten Yılmaz, "Başarı; yapısal bazı dönüşüm, kamuda tasarruf, sanayide verimliliği ve rekabet gücünü artırma ile olacak" dedi.

Nur Banu Aras
04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:14 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz.
Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bundan sonraki Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) ana gündeminin yapısal dönüşümler olacağını açıkladı. Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, seçimden önce ekonomide oluşturulan spekülasyonlara dikkat çekti. Yılmaz, "Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Bakın işte normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Merkez Bankası bu süreçte epey bir rezerv biriktirdi" değerlendirmesinde bulundu.

BÜROKRASİDE ETKİNLİK ESAS ALINACAK

Türkiye'nin 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçirileceğine işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönem hakikaten büyük bir fırsat penceresi. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından bir imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Bu da yapısal bazı dönüşümlerle; sanayide verimliliği arttırma, rekabet gücünü arttırma, dijitalleşme, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program'da aslında bu çerçeve var. Dolayısıyla bunu uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça, peyderpey hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

KAMUDA TASARRUF ÖNCELİKLİ KONU

Cevdet Yılmaz, bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündemi yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği arttırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacağını söyledi. Yılmaz, "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 maddeden daha fazla bir içeriğe sahip, detaylı çalışma yaptık. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz" şeklinde konuştu.

SOSYAL REFAHA KATKI ÖNEMLİ

Türkiye'nin gelir be büyüme açısından bir üst lige yürüdüğünün atlını çizen Cevdet Yılmaz şunları söyledi: "Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma. Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var" dedi.



#Tasarruf
#Ekonomi
#Cevdet Yılmaz
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