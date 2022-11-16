​Vodafone Türkiye’den 11,5 milyar TL servis geliri.

Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2022) finansal sonuçlarına göre, şirketin servis gelirleri 11,5 milyar TL oldu. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4,2 milyar TL’ye yükseldi. Vodafone Türkiye 2022-2023 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı.

MOBİL ABONE SAYISI 25,3 MİLYON

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 28,4 milyon oldu. Şirket, faturalı abone sayısını ise 17,6 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyona ulaştı.

5G İHALE TAKVİMİNİ BEKLİYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye'nin ve sektörün geleceğine duydukları güvenle yatırımlara devam ettiklerini söyledi. Son dönemde sektörün gündeminde 5G’ye geçişin olduğunu belirten Aksoy, "Bugün 83 ülkede 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. Bu teknolojiyi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye’nin de en kısa sürede katılmasını diliyoruz. Beklentimiz, bir an evvel ihale takviminin ve detaylarının netleştirilerek duyurulması ve Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin başlaması. Bu sürece geçişte, pazarın gerçeklerine uygun bir yatırım ortamının sağlanması, sektörün 5G’den azami faydayı elde etmesini sağlayacak" diye konuştu. Aksoy, Türkiye'nin 5G'den yaralanmasının önemine değindi.

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Engin Aksoy

DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME DEVAM ETTİ

Şirketin 'Vodafone Yanımda' mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği 'Her Şey Yanımda' online alışveriş platformunda 'Süpermarket Yanımda' satışları dahil toplam satışlar 2.5 milyonu geçti. Platformun ziyaret sayısı 80 milyona yaklaştı. Mali yılın ilk yarıyıl sonu itibarıyla Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4.1 milyona ulaştı.

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 442 milyona ulaştı. Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 artışla 1.966 petabyte'a yükseldi.