Yeni Şafak'a tarıma değer katanlar ödülü: Tarımda 2002 toplam ihracatımızı aşacağız

Son 20 yılda Türkiye’nin tarım ihracatının 3,7 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “İnşallah bu yılı 30 milyar dolara doğru kapatmış olacağız. Belki de kendimizi biraz zorlasak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2002'deki bütün ihracatımızın eş değeri olan bir ihracatı tek başına tarım ürünleri alanında, gıdada gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

BUNUNLA YETİNMEYECEĞİZ

Bununla yetinmeyeceklerini belirten Bakan Kirişci, şöyle devam etti: 30 milyar dolar ne? Belki 2002'yi unutanlar için hatırlatmak anlamında ifade etmek isterim. 2002'de tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Yani kendimizi biraz zorlasak inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında 2002'deki bütün ihracatımızın eş değeri olan bir ihracatı tek başına tarım ürünleri alanında, gıdada gerçekleştirmiş olacağız.”

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E-DEVLET'E KAYDOLAN ÇİFTÇİ SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI

İstanbul’da düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi ve 'Feed The Future' ödül töreninde konuşan Bakan Kirişci, çiftçi kayıt sistemini e-Devlet'e taşıdıklarını hatırlatarak, “Artık çiftçimiz, üreticimiz traktörünün üzerinde iki gün değil, iki dakikada bütün iş ve işlemlerini yapabilmekte. 1 Ekim'de başlayan bu uygulamanın dün itibariyle baktığımızda artık 400 bine yaklaştığını ve çiftçi kayıt belgesinin alındığını görüyoruz” diye konuştu.

ÇEVRECİ VE TASARRUF ETTİREN BİR UYGULAMA

Çevreci bir uygulamayı hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu belirten Bakan Kirişci, “Bu yüz yüze, fiziki olarak yapılan bir işlem olmuş olsaydı, burada harcanacak yakıt emek, zaman, para ve işinin başında olmak yerine bu işleri yapmak için mesai harcıyor olacaktı. Şimdiye kadar 400 bine yakın çiftçimiz bu sisteme kaydoldu. Bu sistem olmasaydı çiftçimizin her bir işlem için 100 liralık bir harcama yaptığını düşünün. Çok sembolik bir şey. Bunun bile bir 40 milyon liraya tekabül ettiğini ve üreticiyi yorulmaktan kurtardığını, bu paranın kendi cebinde kaldığını ve daha çevreci bir uygulamanın hayat bulduğunu da böylelikle belirtmiş olalım” şeklinde konuştu.

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TARIM MÜŞAVİRLİKLERİ KURULACAK

Vahit Kirişci, yurt içinde tarım müşavirlikleri kuracaklarını söyledi. Kirişci; yetkilendirilmiş ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, su ürünleri mühendislerinin sahada tarım müşaviri olarak danışmanlık hizmeti vereceğini belirterek, “Bu kardeşlerimiz esas olmaları gereken yayın faaliyetleri olarak adlandırdığımız, akıl terlerini çiftçiyle beraber daha iyi üretmesi için değerlendirmiş olacaklar” dedi.

TARIMA DEĞER KATAN KALEMLERE TEŞEKKÜR

Zirvede; Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar’ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciye "Tarıma Değer Katan Kalemler Plaketi" ile teşekkür edildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçurmak, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ve Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan’ın da katıldığı zirve; yurt içindeki gıda ve tarımsal ürün üreticileri ve tedarikçileri ile gıda ve tarım sektörüne yönelik geliştirici hizmet ve çalışmalar yapan kişileri bir araya getirdi.

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