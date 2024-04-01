Ekonomi

Yerel seçimlerin ardından Bakan Şimşek'ten piyasalara net mesaj: Kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sonuçların belli olmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yayımlayarak piyasalara net mesaj verdi. OVP'yi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Şimşek, enflasyonu tek haneye indirmek için atılacak adımları da sıraladı.

Kenan Biter
11:48 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:04 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Yerel seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "OVP'yi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.


Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.


Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.


Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.


Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.


Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.




#Mehmet Şimşek
#Yerel seçim
#OVP
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