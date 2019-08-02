Ekonomi 1hafta süreniz var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışından alışveriş yapanlar mağdur olmayın: PTT'de kargo 1 hafta bekletiliyor

1 hafta süreniz var

Gerek vergi kaybının önüne geçebilmek, gerekse özellikle Türkiye'ye giriş yapan ithal ürünlerin bir kısmının ülke ve tüketiciler için çeşitli güvenlik riskleri içermesi nedeniyle online yurt dışı alışverişlerinde vergi dönemi başladı. Yurt dışından gelen ürünler tek tek kontrol ediliyor ve PTT şubelerinde 1 hafta bekletiliyor. Eğer gönderi takibi tam yapılmazsa ürün 1 hafta sonra PTT’den geldiği ülkeye geri gönderiliyor.

Büşra Soyal Yeni Şafak
Online yurt dışı alışveriş sistemi vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkiliyor.
Online yurt dışı alışveriş sistemi vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkiliyor.

Yurt dışındaki elektronik ticaret sitelerinden sipariş edilen ürünlerde, bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti geçtiğimiz aylarda kaldırıldı. Söz konusu düzenleme kapsamında yurt dışı kaynaklı e-ticaret sitesinden alışveriş yapıldığında vergi ödenmesi zorunluluğu getirildi.

22 euroya kadar alınan ürünlerde 5,2 TL tutarında bir ücret ödeniyor. 22 euro üzerindeki fiyatlara sahip ürünlerde ayrıca gümrük vergisi alınmaya devam ediliyor. Bu vergi de ürünün fatura tutarına göre yüzde 18 ila yüzde 20 arasında değişiyor.

Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilerine de kısıtlama getirildi. Alınan kararla, bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune sipariş edebilecek.

“VERGİ KAYBI, EKONOMİYİ ETKİLİYOR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018'de Türkiye'ye 'mektup' adı altında 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet ticari ürün girişinin olduğunu ve bunların değerinin 3 milyar avroyu (yaklaşık 20 milyarı TL) bulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bireysel İthalat' olarak tabir edilen online yurt dışı alışveriş sisteminin hem perakende sektörünü tehdit ettiğine hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkilediğine dikkat çekmişti.

DİKKAT, MAĞDUR OLMAYIN

  • Aliexpress, Amazon, Alibaba gibi e-ticaret sitesi kullanıcıları, yurt dışından ürün sipariş ettiklerinde 15 ila 40 gün arasında söz konusu ürünün eline ulaşması gerekiyor. Bu sürede ürün ya gümrükten geri gönderiliyor ya da PTT Kargo’ya veriliyor. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcı mağdur olabiliyor.

Yurt dışı kaynaklı ürünlerde tüm bilgilerin eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle bir ürün aldığınızda tüm bilgileri detaylı eksiksiz bir şekilde girmenizde fayda var. Ayrıca ürününüzün takibini sürekli yapmanız gerekiyor. Eğer bilgilerde bir sıkıntı varsa gelen ürün PTT Kargo’da 1 hafta bekletiliyor ve alınmazsa ülkesine geri gönderiliyor.

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