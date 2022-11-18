Ekonomi Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekliyor 22 Kasımda su tutmaya başlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor: 22 Kasım’da su tutmaya başlayacak

Yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak.

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Haber Merkezi İHA
Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğanı bekliyor: 22 Kasım’da su tutmaya başlayacak
Yusufeli Barajı 22 Kasım’da su tutmaya başlayacak

İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma merasimi yapılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı. Bakan Kirişci videoyu, “Dünyanın 5’inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor” notuyla paylaştı.

9 yılda tamamlandı

Türkiye’nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı 9 yıllık serüvenin ardından tamamlanmak üzere. Barajı’nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı. Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Gövde betonu çalışmaları ise 24.Haziran 2021 tarihinde sona erdi.

4 bin personel çalıştı

Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.

Ülke ekonomisine yıllık 4,1 Milyar TL katkı sağlamış olacak

Yusufeli barajı tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak
FOTOĞRAF 11
Title
İlçe merkezinin baraj suları altında kalacak olması nedeniyle, yeni yerleşim yerine taşınmalar devam ederken, barajın su tutması için tarih belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22 Kasım Salı günü, sus tutma merasimi yapılması planlanıyor.
Title
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından Yusufeli Barajı ve HES projesinin videosunu paylaştı.
Title
Bakan Kirişci videoyu, “Dünyanın 5’inci en yüksek barajı, 2,5 milyon vatandaşımızın yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yusufeli barajı açılıyor. Suyun gücü milletle buluşuyor” notuyla paylaştı.
Title
Türkiye’nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı 9 yıllık serüvenin ardından tamamlanmak üzere. Barajı’nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atılırken, 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı ise 20 Haziran 2014 tarihinde başladı.
Title
Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Gövde betonu çalışmaları ise 24.Haziran 2021 tarihinde sona erdi.
Title
Tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesaisi yaptı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleştirilen proje, ülkemizin prestij projeleri arasında yer alıyor.
Title
Yusufeli barajı tamamlandığında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.
Title
Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlayacak.
Title
Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.
Title
Title
Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak. Dev baraj ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlayacak.


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