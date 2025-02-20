Elazığ'da okullar tatil mi? 20 Şubat Valilikten açıklama

Elazığ'da kar yağışının etkili olmasıyla valilikten açıklama geldi. Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün (20 Şubat) ara verildi.
Elazığ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte öğrencileri sevindiren haber valilikten geldi.
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."
ELAZIĞ'DA KAR ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı verilen Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırırken, kente bağlı Karakoçan, Kovancılar ve Ağın ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.