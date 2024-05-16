EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: SSK - Bağkur ve Memur - Emekli Sandığı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

"SSK - Bağkur ve Memur - Emekli Sandığı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyeleri son yapılan artışla beraber 3.000 lira oldu. Bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra sosyal destek ödemelerinden yararlananlarda ikramiyelerin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri internet üzerinden sorgulanabiliyor.

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 16 Haziran’a denk geliyor. Bayramdan 1 hafta önce ikramiye ödemelerinin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz ikramiye ödeme takvimini duyurmadı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan’dan itibaren yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleriyle ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli maaşı alanlar,

Dul ve yetim maaşı alanlar,

65 yaş (yaşlılık) parası alanlar,

Şampiyon sporcular,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Güvenlik korucuları,

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DİKKAT