Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi tutarı ne kadar, ne zaman ödenir?

Emlak vergisi mükellefleri için 2025 yılı ödeme dönemi başladı. Bina, arsa ve araziler için belirlenen emlak vergisi, metrekare birim değerleri ve yeniden değerleme oranı doğrultusunda hesaplanıyor. Bu yıl için emlak vergisine esas değerler, %21,965 oranında artırılmıştı. Verginin birinci taksit ödemeleri mart ayında başladı ve mayıs ayı sonuna kadar sürecek. İkinci taksitler ise kasım ayında yatırılacak. Ödemeler, belediyelerin veznelerinden, e-Devlet sistemi üzerinden ve ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Emlak vergisi ödeme süreci için takvim işlemeye başladı. Arsa, arazi ve konut sahiplerini ilgilendiren vergiler, 2025 yılı için belirlenen oranlar doğrultusunda tahsil edilecek. Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabileceği gibi tek seferde de ödenebilecek. İlk taksit için son tarih mayıs ayı sonu olarak belirlenirken, ikinci taksit kasım ayı sonuna kadar yatırılabilecek. Ödemeler, belediyeler, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilebilecek.
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emlak vergisi ilk taksidi mart, nisan ve mayıs ayı sonuna kadar ödenir. İkinci taksitler ise kasım ayında yatırılır.
EMLAK VERGİSİ NE KADAR 2025?
Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak:
Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,
Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.
2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şöyle:
*Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri 700.000,00 TL
*2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965
*Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 853.755,00 TL
*Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri 853.000,00 TL'dir.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Mal sahibi emlak vergisi ödemelerini Gelir İdaresi Başanlığı sitesinden, e-Devlet'ten ya da bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerindenyapabilir. Öte yandan vergi dairelerinden de gerçekleştirebilir.