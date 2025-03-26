Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi tutarı ne kadar, ne zaman ödenir?

Emlak vergisi ödeme süreci için takvim işlemeye başladı. Arsa, arazi ve konut sahiplerini ilgilendiren vergiler, 2025 yılı için belirlenen oranlar doğrultusunda tahsil edilecek. Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabileceği gibi tek seferde de ödenebilecek. İlk taksit için son tarih mayıs ayı sonu olarak belirlenirken, ikinci taksit kasım ayı sonuna kadar yatırılabilecek. Ödemeler, belediyeler, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilebilecek.