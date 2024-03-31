Niğde seçim sonuçları merak ediliyor. Niğde’de seçim yarışında resmi olmayan sonuçlara göre kimin kazandığı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netleşiyor. Niğde seçim sonuçları 2024 ile yarış kentte en büyük favori olarak gösterilen AK Parti Niğde adayı Emrah Özdemir ile MHP adayı Hamdi Doğan arasında geçiyor. Niğde ilçe ilçe seçim sonuçlarında son dakika haberleri, canlı seçim sonuçları Yenişafak’ta takip ediliyor. 31 Mart 2024 Niğde seçim sonuçlarında son durum...

Niğde Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024: Emrah Özdemir mi Hamdi Doğan mı kazandı?

31 Mart Niğde yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Emrah Özdemir ve Hamdi Doğan’ın Niğde’de aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı Niğde belediye seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Emrah Özdemir ve Hamdi Doğan 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Emrah Özdemir - Hamdi Doğan yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Niğde Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Emrah Özdemir ve MHP adayı Hamdi Doğan oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Emrah Özdemir kimdir?

Niğde'de 1980'de doğan Emrah Özdemir, ilk, orta ve lise eğitimi memleketinde tamamladı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Özdemir, aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevi yürütüyor. 2006-2011 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı yapan Özdemir, 2011'de AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. Özdemir, AK Parti'de Seçim İşleri Başkanlığı, 2013-2017 arasında ise Niğde İl Başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Niğde Belediye Başkanı seçilen Özdemir, iyi derecede İngilizce biliyor. Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hamdi Doğan kimdir?

Adıyaman'da 1969'da dünyaya gelen Hamdi Doğan, ilk, orta ve lise eğitimini de Adıyaman'da tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Doğan, 1993'te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi oldu. Doğan, yüksek lisans eğitimini Erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, doktora eğitimini ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde 2019'da profesör olan Doğan'ın, çeşitli konularda kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Bir dönem Ülkü Ocakları Niğde İl Başkanlığı görevini yapan Doğan, 2022'de getirildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinden istifa ederek, MHP'den Niğde Belediye Başkan Adayı oldu. Doğan, evli ve bir çocuk babasıdır.

Niğde Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Millet Partisi Adem Gündoğan - (Niğde)

Zafer Partisi Aziz Doğan - (Niğde)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Başak Caner Aktaş - (Niğde)

Halkın Kurtuluş Partisi Batuhan Kuşçu - (Niğde)

Türkiye Komünist Hareketi Davut Sinan Altuntaş - (Niğde)

Adalet ve Kalkınma Partisi Emrah Özdemir - (Niğde)

Hür Dava Partisi Ferhat Uzun - (Niğde)

Bağımsız Adaylar Halil İbrahim Ak - (Niğde)

Milliyetçi Hareket Partisi Hamdi Doğan - (Niğde)

Vatan Partisi Hasan Akşen - (Niğde)

Bağımsız Türkiye Partisi Himmet Göktaş - (Niğde)

Cumhuriyet Halk Partisi Hulus Özen - (Niğde)

Yeniden Refah Partisi İdris Turgut - (Niğde)

Bağımsız Adaylar İlhan Şahin - (Niğde)

Yeni Türkiye Partisi Mahmut Sami Kaymak - (Niğde)

Hak ve Özgürlükler Partisi Meltem San - (Niğde)

Saadet Partisi Murat Güngördü - (Niğde)

Adalet Birlik Partisi Murat Tüylü - (Niğde)

İYİ Parti Naim Osman Erem - (Niğde)

Demokrat Parti Salih Yıldırım Şenay - (Niğde)

Türkiye Komünist Partisi Serdar Polat - (Niğde)

Demokrasi ve Atılım Partisi Ümit Güngör - (Niğde)

Demokratik Sol Parti Yonca Fatma Demirci - (Niğde)

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Niğde hakkında genel bilgiler

Niğde, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir şehirdir. Yüksek dağları, geniş ovaları ve verimli toprakları ile dikkat çeken Niğde, aynı zamanda zengin bir tarihî mirasa sahiptir. Şehir, hem Anadolu'nun eski medeniyetlerinden kalma tarihi yapılarıyla hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüler. İşte Niğde hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Niğde, Toros Dağları'nın eteklerinde, Niğde Ovası'nda yer alır. Coğrafi konumu nedeniyle, şehir karasal iklimin etkilerini gösterir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Aladağlar ve Bolkar Dağları gibi yüksek dağlık alanlar, doğa tutkunları ve dağcılar için popüler destinasyonlardır.

Ekonomi

Niğde'nin ekonomisi, başlıca tarım, hayvancılık ve madencilik üzerine kuruludur. Patates, elma, lahana gibi tarım ürünleri büyük önem taşır. Ayrıca, şehirde çeşitli maden yatakları bulunur ve bu madenlerin işlenmesi önemli bir gelir kaynağıdır.

Tarih ve Kültür

Niğde, Hititlerden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan geniş bir tarihi geçmişe sahiptir. Şehirdeki Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın eteklerinde yer alan antik kentler, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar görülebilir. Niğde Kalesi, Gümüşler Manastırı ve Alaaddin Camii gibi yapılar, şehrin tarihî dokusunu yansıtır.

Turizm

Niğde, doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile dikkat çeken bir turizm merkezidir. Aladağlar Milli Parkı, trekking, dağcılık ve kampçılık için idealdir. Gümüşler Manastırı, freskleriyle ünlü bir Bizans dönemi yapıtıdır. Ayrıca, Tyana Antik Kenti, bölgenin tarihine ışık tutar.

Yemek Kültürü

Niğde mutfağı, Anadolu'nun zengin lezzetlerini sunar. Testi kebabı, tandır yemekleri ve ev yapımı erişte gibi yemekler, yöresel mutfakta önemli bir yer tutar. Ayrıca, şehirde yetişen elma ve patates gibi tarım ürünleri, yemeklerde sıkça kullanılır.