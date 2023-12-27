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Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı için gözler enflasyon rakamında! TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarını ve hükümet politikalarını şekillendirmede önemli rol oynayan enflasyon oranları Aralık ayında emekli ve memur maaş zammını da belirleyecek. Peki, 2023 Aralık ayı enflasyon rakamı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon tahmini ne? İşte detaylar...

11:22 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:10 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enflasyon
Enflasyon

TÜİK enflasyon oranı açıklamasının ne zaman yapılacağı memur maaşı ve emekli zammı ile ilgili haberleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı için refah payı hariç rakamlar yayımlanacak rakamlarla belli olacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, 6 aylık memur enflasyon farkı için hesap yapıldı. Maaşlarda yüzde 50 civarında bir artış öngörülüyor. Peki TEFE TÜFE ile 2023 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklisinin maaş zam oranı 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak. TÜİK Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da açıklayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış beklenirken memur ve emeklileri için yüzde 50 civarında bir artış yapılacağı öngörülüyor.

2023 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamları Aralık ayının ilk haftası TÜİK tarafından yayımlandı.

Kasımda TÜFE yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü.

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.



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