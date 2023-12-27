Emekli zammı için geri sayılıyor. Her yıl olduğu gibi emekliler yılın ilk zammını ocak ayında alacak. Emekli zamları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Emekli maaşı ne kadar olacak?" Sorusunu beraberinde getirdi. 2024 SKK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 Ocak enflasyon farkı en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu...