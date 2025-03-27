Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Mart enflasyonu hangi gün belli olacak?

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 artarken yıllık bazda yüzde 42,12 olarak açıklanmıştı. Şubat ayında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,27, yıllık ise yüzde 39,05 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayına ait enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. Açıklanacak rakamlar, başta emekli ve memur maaş zamları olmak üzere birçok ekonomik gösterge açısından kritik öneme sahip. TÜİK’in belirlediği takvime göre mart ayı enflasyon verileri, nisan ayının ilk haftasında duyurulacak.

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Mart ayı enflasyon oranı rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26’sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.