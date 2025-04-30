Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2025? Nisan ayı TCMB enflasyon beklenti anketi tahminleri ne yönde?

Her ayın başında açıklanan enflasyon verileri, maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik beklentiler üzerinde doğrudan etkili oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Nisan ayı enflasyon verisini, 5 Mayıs Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde öne çıkan tahminlere göre, Nisan ayında enflasyonun aylık bazda %3 ila %4 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oran, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için belirleyici verilerden biri olacak. Ayrıca yıllık TÜFE beklentisi de yıl sonuna doğru yüzde 36-38 bandında şekilleniyor.

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanır. Ancak bu ay 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden enflasyon verisi 5 Mayıs günü saat 10:00'da duyurulacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anletine göre, TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu

anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55

iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde

sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket

döneminde yüzde 42,33 olurken bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz

oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak

gerçekleşti.

MART ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.