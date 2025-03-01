Erzurum imsakiyesi yayımlandı. Erzurum'da yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Bugün Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte yanıtı...
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Erzurum'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Erzurum İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri…
ERZURUM SAHUR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan imsakiyesi 2025 ile Ramazan’ın 1. günü 1 Mart Cumartesi günü Erzurum sahur saati ve imsak vakti 05:19 olarak açıklandı.
ERZURUM İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?
Erzurum iftar vakti 2025 Ramazan’ın 1. günü 1 Mart Cumartesi saat 18:13’te akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek.
ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 01.03.2025 05:19 06:41 12:32 15:40 18:13 19:31
2 02.03.2025 05:17 06:40 12:32 15:41 18:14 19:32
3 03.03.2025 05:16 06:38 12:32 15:42 18:15 19:33
4 04.03.2025 05:14 06:37 12:32 15:42 18:16 19:34
5 05.03.2025 05:13 06:35 12:31 15:43 18:18 19:35
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025