Erzurum imsakiyesi yayımlandı. Erzurum'da yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Bugün 20 Mart'ta Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte yanıtı...
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Erzurum'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Erzurum İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Erzurum iftar vakti ve sahur saatleri…
ERZURUM SAHUR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan imsakiyesi 2025 ile Ramazan’ın 20. günü 20 Mart Perşembe günü Erzurum sahur saati ve imsak vakti 04:48 olarak açıklandı.
ERZURUM İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?
Erzurum iftar vakti 2025 Ramazan’ın 20. günü 20 Mart Perşembe saat 18:33’te akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek.
ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
20 Mart 2025 Perşembe 20 Ramazan 1446 04:48 06:12 12:27 15:52 18:33 19:52
21 Mart 2025 Cuma 21 Ramazan 1446 04:46 06:10 12:27 15:52 18:34 19:53
22 Mart 2025 Cumartesi 22 Ramazan 1446 04:44 06:08 12:27 15:53 18:35 19:54
23 Mart 2025 Pazar 23 Ramazan 1446 04:43 06:07 12:27 15:53 18:36 19:55
24 Mart 2025 Pazartesi 24 Ramazan 1446 04:41 06:05 12:26 15:54 18:37 19:56
25 Mart 2025 Salı 25 Ramazan 1446 04:39 06:04 12:26 15:54 18:38 19:57
26 Mart 2025 Çarşamba 26 Ramazan 1446 04:37 06:02 12:26 15:55 18:39 19:58
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025