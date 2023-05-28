28 Mayıs 2023 Pazar günü Eskişehir 2. tur seçim sonuçları, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Eskişehir’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Eskişehir 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

2023 seçimi Eskişehir 2. tur sonuçları ne zaman açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi

1- Fatih Dönmez

2- Ayşen Gürcan

3- Ali Demirel

4- Hakan Çizmelioğlu

5- Pınar Turhanoğlu Gücüyener

6- Derya Çıraklı

CHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

İbrahim Arslan

Abdülkadir Adar

İpek Çelik

Aysu Bahar Gürlek

MHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi

1 BÜLENT MAŞAOĞLU

2 LEMAN SİVRİ

3 MUHAMMED BAHADIR AYAS

4 MUSTAFA ENES SÜZEN

5 EMRE KARABACAK

6 OĞUZHAN ÜNAL

İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları

1- İdris Nebi Hatipoğlu

2- Özlem Ayrancı

3- Melih Aydın

4- Bülent Öndeş

5- Hakan Kaymak

6- Yağmur Gürsöğüt

Yeniden Refah Partisi Eskişehir milletvekili adayları

OSMAN MANDACI

EMRAH ALTUN

DİNÇ BİÇER

DEFNE ARSLAN

RAMAZAN UYLAŞ

AYDAN AY

2018 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 46.5’ini alırken, Muharrem İnce Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre oyların yüzde 41.1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.7’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 1,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Eskişehir milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 48,7 olurken, AK Parti 3, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38,8’ini alarak 3 milletvekili (CHP 2, İYİ Parti 1) çıkardı.

2018 Eskişehir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 38.8 CHP % 32,3 İYİ Parti % 13,2 MHP % 9,9 HDP % 4,3

2019 Eskişehir yerel seçim sonuçları

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yılmaz Büyükeşren oyların % 52,30’unu alırken, AK Parti adayı Burhan Sakallı ise oyların % 45,14’ünü aldı.

2019 Eskişehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 48,32 AK Parti % 42,68 İYİ Parti % 2,29 BBP % 1,67 MHP % 1,30

14 Mayıs 2023 Eskişehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli - 24 Haziran 2018

Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları

Eskişehir tarihçe

Eskişehir'de (Doryleaum) ilk yerleşim M.Ö.3500 yıllarına dayanır. Şehir Hititlerin, Friglerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir.

İsa'dan önce birinci bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişehir Türkiye'nin en önemli yol kavşaklarından birisidir.

Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi tarihi kişileri yetiştiren Eskişehir Lületaşı, çeşitli haslıklara iyi gelen sıcak su kaynakları ile de ünlüdür.

Eskişehir kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri, mutfağı ve alışveriş olanakları ile önemli bir turizm çekim merkezi olmayı hedeflemektedir.

Eskişehir ilçeleri:

Eskişehir ilinin ilçeleri; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar'dır.

Seyitgazi : Zengin bir tarihi olan Seyitgazi'nin 18 km. güneydoğusunda, Bardakçı köyünde, güneye inen antik yol üzerinde Roma Çağı'nda kurulmuş, Bizans Çağı'nda da önemini korumuş bir dini merkezi olan Santabaris antik kenti bulunmaktadır.

İlçenin Üçler tepesinin doğuya bakan yamaçları üzerinde 150 m. yüksekliğindeki 1207-1208 tarihlerinde 1.Alaattin Keykubad'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan Seyyit Battal Gazi Külliyesi (cami, türbe ve imarethaneler) yer almaktadır. 1511-1517 tarihleri arasında Osmanlılar tarafından eklenen medrese binaları ilçenin tarihi dokusunu zenginleştirmiştir. İlçeye 7 km. uzaklıktaki Arslanbeyli Köyü'nde yer alan Sücaeddin-i Veli Türbesi, İki Çeşme mahallesinde Selçuklu Hamamı'nı önemli tarihi eserler arasında saymak mümkündür.

Han : Eskişehir'e 86 km. uzaklıkta antik yol üzerinde bulunan ilçe Romalılar tarafından kurulmuştur. Bizans Çağı'nda dini bir yerleşme alanı olan ilçede toprak altındaki yumuşak kaya mezarları bulunmuştur.

Sivrihisar : Zengin bir tarihi olan ilçe Hitit, Frig, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu dönemlerinin önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Anadolu Selçukluları döneminde bir uç beyliği olan ve önemli bayındırlık çalışmalarının yapıldığı kentte o dönemde yapılan eserlerden (8 cami,16 mescit, 5 hamam,1 kervansaray, 2 kümbet, 8 çeşme ve 1 sübyan mektebi) pek azı günümüze ulaşmıştır.

İlçenin en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Haznedar Cami ilçe merkezindedir. Anadolu Selçuklularından Hazinedar (Maliye Nazırı) olan Necibiddin Mustafa'nın kendi adına yaptırdığı caminin içerisi minyatürlerle doludur. Merkezde yer alan diğer bir önemli camide Selçuklu mescidi yıkılarak Hicri 898 yılında Şeyh Baba Yusuf tarafından yaptırılan Kurşunlu Camisi'dir. Caminin zarif bir minaresi ve önünde çeşmesi vardır.

Sivrihisar 'ın 16 km. doğusunda Ballıhisar köyünde yer alan Pessinus Şehri bir Frig yerleşmesidir. Kent Romalılar döneminde de önemini korumuştur. Çağında büyük ve tanınmış bir şehir olan Pessinus ticaretin yanında tanrıça Kybele ve Attis için yapılan ayinleri ile de ünlüydü.



