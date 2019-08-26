İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır
KÜLTÜR SANAT

İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Ağustos Türkler için bayram ayıdır

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen 'Büyük Taarruz ve Dumlupınar' konferansında yaptığı konuşmada, ağustosun Türkler için bir bayram ayı olduğunu belirterek ''26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim. Türk büyükelçisi Müfit Özdeş, 26 Ağustos tarihinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kasten seçildiğini söylemiştir. Çünkü 26 Ağustos 1071’in ve Ağustos 1526’nın tekrarlanmasını istiyor'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. İlber Ortaylı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim. Türk büyükelçisi Müfit Özdeş, 26 Ağustos tarihinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kasten seçildiğini söylemiştir. Çünkü 26 Ağustos 1071’in (Malazgirt Zaferi) ve Ağustos 1526’nın (Mohaç Zaferi) tekrarlanmasını istiyor." dedi.

  • Ortaylı, Kütahya Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen "Büyük Taarruz ve Dumlupınar" konferansında yaptığı konuşmada, "ağustosun Türkler için bir bayram ayı" olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zaferi ile birinci dünya savaşının fiilen bittiğini, Lozan Anlaşması ile de savaşın hukuken sona erdiğini anlatan Ortaylı, şöyle devam etti:

"26 Ağustos günü için size yazılı olmayan bir belge vereyim. Türk büyükelçisi Müfit Özdeş, 26 Ağustos tarihinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kasten seçildiğini söylemiştir. Çünkü 26 Ağustos 1071’in (Malazgirt Zaferi) ve Ağustos 1526’nın (Mohaç Zaferi) tekrarlanmasını istiyor. Birisinde Sultan Alparslan Anadolu kapılarını açtı, ikincisinde Kanuni Süleyman Hazretleri Mohaç Ovası’nda, çok iyi savaşçıları ve kudretli Macar ordularını yeksan etti. İşte bu, şimdi de vatanın son parçasına saldıran düşmanını durduruyor ve atıyor. Bu çok önemli bir olay. Onun için bu tarihte böyle tespit edilmiştir. Ağustos ayı Türkler için kesinlikle bayramdır. Bunu size ifade ediyorum. Çünkü bu tarih bir tesadüf değildir. Türkler belirli mevsimlerde, klasik dönemlerde savaşa hazırlanırlar. Avrupa seferlerine nisanda çıkarlar, genellikle sefer ağustos ve eylülde sona erer. 16 ve 17’inci asırda böyleydi. 20’inci asırda da aşağı yukarı bunun tekrarı oluyor. Ama zaman ve zemin de ona doğru gidiyor. Ağustos bizim için önemli bir aydır."

'Ege Bölgesi'nde çok büyük zorluklar yaşandı'

Kurtuluş için yaşanan savaşta Ege Bölgesi'nin büyük zorluklar çektiğini aktaran Ortaylı, şunları kaydetti:

"Memleketin bir kısmı Sarıkamış’tan sonra Rus işgaline düşmüştür. Orada asker toplanamadı. Bütün yükü, Kastamonu vilayetinden başlayarak, Orta Anadolu, Çukurova ve bilhassa Ege Bölgesi ve Trakya’ya kadar olan kesim çekti. Ondan sonra da mütarekede çok büyük sıkıntılar çekildi. Yunan işgali hakikaten hoş değildi. Belki İngiltere kendi ordusuyla savaşa girseydi bu kadar tepki çekmezdi. Bunlar ananesi olmayan, disiplinsiz balkan milliyetçileriydi. Onun için Ege Bölgesi'nde çok çok büyük zorluklar yaşandı. Bu savaşın bittiği son ana kadar çok açıktır. Onun için bu bayram burada özel bir öneme sahiptir."

  • Kütahya Valisi Ömer Toraman, Ortaylı’ya konuşmasının ardından Şehit Sancaktar Mehmetcik Anıtı plaketini takdim etti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye önemli hamleler yapmış bir ülke
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye önemli hamleler yapmış bir ülke

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ama öneminin çok bilinmediğini belirterek, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi Birleşik Devletler'den ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir" dedi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen 'Büyük Taarruzu Bir de Bizden Dinleyin' programına konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez katıldı. Konferansı, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar takip etti. Dışarıda kaldılar Ortaylı ve Sönmez'i dinlemek için lisenin konferans salonuna akın edenler, 400 kişilik konferans salonunu tamamen doldururken, çok sayıda kişi de salona dışarıda bekledi.İlber Ortaylı içeri giremeyen dinleyicilerine üzüldüğünü söyledi. Salonun dışındaki vatandaşlarla konuştuktan sonra konferans salonuna giren Prof. Dr. Ortaylı ayakta alkışlandı. 'Bu bir gösterge değildir' Konferansta konuşan İlber Ortaylı, Türkiye'nin önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ama öneminin çok bilinmediğini kaydetti. Prof. Dr. Ortaylı, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi Birleşik Devletler'den ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir. Yakın zamanlara kadar ben bile diyordum ki 'Bu Nobel verilmiyorsa Türklere başka numara var'. Yani yarım Nobel verdiler Aziz Sancar hocaya. Bu bir gösterge değildir. Türk edebiyatına da yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Türk bilim adamlarının hakkı da verilmiyor. Ama biz en büyük haksızlığı kendi kendimize yapıyoruz. Burası çok önemli bir bölgedir. Burada zafer kazanıldığı ölçüde Türkiye'nin tekrar bizim olduğu açığa kavuşmuştur. Bunu buradan söylemek kolay. Çünkü vatan öyle bir şey ki 4 taraftan kuşatılmış. Arkamızda her zaman için yürümeye hazır kuvvetler lazım. O da bugünkü Suriye ve Irak. İngilizler ve Fransızlar orada. Bunları elden kaçırmamamız için bir fasıla verip durmamız lazım. Çok açık bir kurmay lafıdır bakarsan. Yani bakarsan Anadolu Selçuklu Devletinin sınırlarına şimdilik idare edelim diyor. Tabii ki büyük Mareşal'imiz gerçek anlamda bir dahi olduğu için 'İlk hedef Akdeniz'dir' dedi. Ege demedi. Ege uydurma isimdir. Bu güne gelesiye kadar tartışmalar hazırlandı ve bugün de devam ediyor" dedi. Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' 20 Eylül'de vizyona girecek

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