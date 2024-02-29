Ölüm aylığı, vefat eden bir sigortalının geride bıraktığı hak sahiplerine, yani dul eşe, çocuklara ve bazı durumlarda anne-babaya sağlanan aylıktır. Türkiye'de bu uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülür ve sigortalının vefatı sonucu hak sahiplerine maddi destek sağlamayı amaçlar. Ölüm aylığının ne kadar alınacağı, hesaplanması ve kimlere bağlanacağı konusunda belirli kurallar vardır. Peki ölen babanın maaşı nasıl hesaplanır? Ölen babadan kızına yüzde kaç maaş bağlanır? Ölüm aylığı nasıl bölünür, pay edilir?