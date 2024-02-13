Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisiyle ilgili başvuru kriterlerini açıkladı. Krediden 30 yaşını doldurmamış kişiler ve brüt geliri 2 asgari ücreti geçmeyen çiftler faydalanabilecek.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.

Depremden etkilenen illerden başlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Evlilik kredisi başvuru şartları

48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği detayları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini belirtti. Gelir durumu ile ilgili sorya ise Göktaş, "çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" ifadelerini kullandı.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.







