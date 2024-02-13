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Faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan Göktaş detayları açıkladı: Yaş sınırı ve çiftlerin toplam geliri...

Evlilik kredisi şartları ve başvuru zamanı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilen konular arasında bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi şartları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama sonrasında evlenecek gençleri 150 bin TL evlilik kredisi yaş şartı, gelir şartı ve nikah gününe kalan süre hakkında detayları merak ediyorlar. Peki evlilik kredisi şartları neler, ne zaman verilecek? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek?

13:25 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Evlilik kredisi
Evlilik kredisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisiyle ilgili başvuru kriterlerini açıkladı. Krediden 30 yaşını doldurmamış kişiler ve brüt geliri 2 asgari ücreti geçmeyen çiftler faydalanabilecek.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.

Depremden etkilenen illerden başlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Evlilik kredisi başvuru şartları

48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği detayları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini belirtti. Gelir durumu ile ilgili sorya ise Göktaş, "çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" ifadelerini kullandı.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.


EVLİLİK KREDİSİ ŞART LİSTESİ AÇIKLANDI! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?
EVLİLİK KREDİSİ ŞART LİSTESİ AÇIKLANDI! 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

"150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evlenmeyi planlayan çiftler için sunulan 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisine başvurular, 15 Şubat itibarıyla kabul edilmeye başlanacak. Ancak bu özel krediye başvuran bireylerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek evlilik öncesi ve sonrasında verilecek eğitimden yararlanmış olmaları şartı aranacak. Faizsiz evlilik kredisine dair başvuru tarihi ve şartları netlik kazandı. Peki 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?


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#Mahinur Göktaş
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