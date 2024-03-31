Aksaray seçim sonuçları merak ediliyor. Aksaray’da seçim yarışında resmi olmayan sonuçlara göre kimin kazandığı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netleşiyor. Toplam 167.353 seçmenin olduğu Aksaray seçim sonuçları 2024 ile yarış kentte en büyük favori olarak gösterilen AK Parti Aksaray adayı Evren Dinçer ile MHP adayı İrfan Çıtak arasında geçiyor. Aksaray ilçe ilçe seçim sonuçlarında son dakika haberleri, canlı seçim sonuçları Yenişafak’ta takip ediliyor. 31 Mart 2024 Aksaray seçim sonuçlarında son durum...

Evren Dinçer mi İrfan Çıtak mı kazandı?

31 Mart Aksaray yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Evren Dinçer ve İrfan Çıtak’ın Aksaray’da aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Evren Dinçer ve İrfan Çıtak 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Evren Dinçer - İrfan Çıtak yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Aksaray Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Evren Dinçer ve MHP adayı İrfan Çıtak oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Evren Dinçer kimdir?

1981'de Aksaray'da doğan Dr. Evren Dinçer, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Aksaray'da tamamladı.

Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Dinçer, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. Dinçer, Ankara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora yaptı.

Meslek hayatına 2006 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında başlayan Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Evli ve 2 çocuğu olan Dinçer, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçildi.

İrfan Çıtak kimdir?

1993 yılında Aksaray'da doğan İrfan Çıtak, ilk ve orta öğrenimini Aksaray'da tamamladı. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Çıtak, üniversite yıllarında birçok sosyal projede yer aldı ve Genç Tema Başkanlığı görevini üstlenerek çeşitli ağaç dikim projelerine katkı sağladı.

Ortaöğretim yıllarının başından itibaren Ülkü Ocaklarında çeşitli görevler üstlenen Çıtak, 2017'de MHP Aksaray Merkez ilçe yönetiminde yer aldı, 2018 yılında ise MHP Aksaray Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. İnşaat sektöründe çalışan ve evli olan Çıtak, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Aksaray Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Milli Yol Partisi Ahmet Karaman - (Aksaray) Adalet ve Kalkınma Partisi Evren Dinçer - (Aksaray) Halkın Kurtuluş Partisi Feti Beyazelma - (Aksaray) Bağımsız Adaylar Hasan Hüseyin Övüç - (Aksaray) Milliyetçi Hareket Partisi İrfan Çıtak - (Aksaray) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kıymet Temel - (Aksaray) Türkiye İşçi Partisi Levent Atasoy - (Aksaray) Saadet Partisi Levent Serdar Şahin - (Aksaray) Millet Partisi Murat Erdoğan - (Aksaray) İYİ Parti Mustafa Tuğrul Karacaer - (Aksaray) Demokrasi ve Atılım Partisi Necati Coşkuner - (Aksaray) Zafer Partisi Nevin Yüce - (Aksaray) Hür Dava Partisi Nihat Özdemir - (Aksaray) Demokratik Sol Parti Öncü Uysal - (Aksaray) Cumhuriyet Halk Partisi Pelinsu Yıldırım Demir - (Aksaray) Hak ve Özgürlükler Partisi Peyruze İpek Gültekin - (Aksaray) Türkiye Komünist Partisi Saliha Atmaca - (Aksaray) Yeniden Refah Partisi Salim İçli - (Aksaray) Bağımsız Adaylar Serdar Kasal - (Aksaray) Demokrat Parti Soner Çetin - (Aksaray) Türkiye Komünist Hareketi Taner Günaydın - (Aksaray) Bağımsız Türkiye Partisi Vahit Belge - (Aksaray)

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Aksaray hakkında genel bilgiler

Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla önemli bir şehirdir. Anadolu'nun merkezinde konumlanan Aksaray, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu da şehrin zengin tarihini ve kültürel dokusunu oluşturmuştur. İşte Aksaray hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Aksaray, İç Anadolu'nun tipik karasal ikliminin hüküm sürdüğü bir alanda bulunur. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Aksaray, Hasan Dağı ve Melendiz Dağı gibi volkanik dağların yanı sıra, Ihlara Vadisi, Güzelyurt ve Selime gibi doğal güzelliklere sahiptir.

Ekonomi

Aksaray'ın ekonomisi, tarım, hayvancılık ve sanayi üzerine kuruludur. Şehir, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biridir ve özellikle tahıl, şeker pancarı ve patates üretimi yapılır. Hayvancılık da oldukça gelişmiştir. Son yıllarda, sanayi ve turizm sektörleri de ekonomik faaliyetler arasında önem kazanmaya başlamıştır.

Tarih ve Kültür

Aksaray, Hititlerden itibaren birçok medeniyetin izlerini taşır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihi eserler, şehrin zengin kültürel mirasını oluşturur. Aksaray'da, Selçuklu dönemine ait Ulu Cami ve Kızıl Minare (Eğri Minare) gibi yapılar görülebilir. Ihlara Vadisi, Hristiyanlık döneminden kalma kaya kiliseleri ile ünlüdür.

Turizm

Aksaray, özellikle Ihlara Vadisi, Güzelyurt ve Selime Katedrali gibi doğal ve tarihi güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker. Kapadokya bölgesine yakınlığı sayesinde, bölgeye gelen turistler genellikle Aksaray'ı da ziyaret ederler. Aksaray, aynı zamanda trekking, kaya tırmanışı ve balon turları gibi açık hava aktiviteleri için de elverişli bir konuma sahiptir.

Yemek Kültürü

Aksaray mutfağı, İç Anadolu'nun zengin yemek çeşitlerine sahiptir. Testi kebabı, tandır kebabı ve ağpakla (kurutulmuş sebze yemeği) gibi yöresel lezzetler, şehrin gastronomi kültürünü yansıtır.