EYT BELLİ OLDU: EYT yaşı kaç, kimleri kapsıyor, şartları neler, pirim gün sayısı kaç?

Son dakika EYT haberleri...Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen EYT şartları, EYT'den yararlanacak kadın ve erkeklerin yaşları, kimleri kapsadığı soruları cevap buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(EYT düzenlemesi) Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz."

EYT şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaş şartı olmadan olmadan emekliliğe imkan saplayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

EYT erkek-kadın yaşı kaç olacak?

EYT'de yaş sınırı olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır."

EYT kimleri kapsayacak?

SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın herkesi kapsayacak. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak.

Daha önce çıkan EYT haberleri

Daha önce farklı zamanlarda birkaç kez açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in öne çıkan bazı açıklamaları:

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"EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.

“EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” dedi.

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