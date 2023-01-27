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AK Parti’den EYT açıklaması: Teklif pazartesi günü Meclis’e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarihi açıkladı. Akbaşoğlu, “İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. EYT'de ilk maaşlar mart ayında ödenmesi bekleniyor. Peki EYT kimleri kapsıyor, EYT düzenlemesinin içeriğinde nelerin olduğu ne zaman belli olacak?

15:16 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
EYT düzenlemesinde son durum

EYT düzenlemesinde son durum

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." yanıtını verdi.

EYT maaşları

EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında EYT gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamudaki EYT'lilerin emekli olmayacağını açıklayan Bilgin, "EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu.

EYT kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT şartları

EYT şartları neler?

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

EYT'de yaş sınırı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, emelilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

Kaç kişi EYT'den emekli olacak?

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.

EYT düzenlemesinde SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı var mı?

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

EYT emeklilik

EYT'den hemen emekli olmak istemeyenler ne yapacak?

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanacak.

Kıdem tazminatı için destek verilecek mi?

Kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devreye alınacak.

EYT emeklisi çalışmaya devam ederse ne yapacak?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.

EYT başvuru nasıl yapılır?

Emeklilik için gereken prim günü sayısına e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek.


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#Muhammet Emin Akbaşoğlu
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AK Parti’den EYT açıklaması: Teklif pazartesi günü Meclis’e geliyor
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