Çalışma Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamlayarak iki gün önce teslim ettiği taslak metin Meclis’te AK Parti Grubu’nun yaptığı hummalı çalışmanın ardından beş maddelik bir yasa teklifine dönüştürüldü. Edinilen bilgiye göre bakanlık, AK Parti grubuna, 3’ü EYT ile ilgili olmayan 8 maddelik bir taslak sundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Teklifte EYT dışında bir başlık olmasın” talimatı nedeniyle 8 maddelik düzenleme, ikisi yürütme ve yürürlük maddesi olmak üzere beş maddeye indirildi.

EYT düzenlemesi

Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü toplanarak kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına yarın sunulması bekleniyor.

EYT meclis takvimi

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak EYT teklifinde emekli olup çalışmaya devam edeceklere yönelik teşvik primi düzenlemesi yapılırken, 8 Eylül 1999 öncesinde yani 4447 yasa öncesinde işe girenlerden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim gününü dolduran tüm vatandaşların emekli olabilmesi sağlanacak. EYT için herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak. Taşerondan kamuya geçenlerin emeklilik zorunluluğu, isteğe bağlı hale getirilecek. Meclise sunulacak olan EYT, meclis oylamasının kabul edilmesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.

EYT maaşları

EYT’liler maaşlarını ne zaman alacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Kanun gereğince müracaat eden kişilerin müracaat tarihinden itibaren takip eden ay içerisinde maaşlarını almaları söz konusu. Yani kanun teklifi şubat ayının birinci veya ikinci haftası biterse. Bu çıkacak, dönüşü olmayan bir yola girdik. Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde kesin demek istemiyorum yüzde 100 diyorum, mart ayı içerisinde inşallah alacaklarını alacaklar” ifadelerini kullandı.

EYT emeklilik şartları neler?