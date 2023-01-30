Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT kanun teklifinin detaylarını canlı yayında paylaştı.

EYT ne zaman yasalaşacak?

Düzenlemenin 4 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Emeklilikte yaş şartı kalktı mı?

Bütün sosyal güvenlik sistemlerinde 3 şart aranır. Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu ve özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla birlikte EYT platformları 2022 yılı içinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem MHP'yi ziyaret etmek suretiyle taleplerini dile getirdiler, prim ve sigortalılık süresini doldurmakla birlikte yaşa takılan birçok insanın talebini bize ilettiler. Yaş şartının ortadan kaldırılması talebi oldu.

Cumhurbaşkanımız bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde çalışmaları ortaya koyduk, bu teklifimizi en son Cuma günü yapılan müzakereler sonucunda kanunda en son şekli teklife dönüştürülmüş oldu. Bu teklifi TBMM'ye sunduk.

Şunu ifade etmek isterim ki, evvel emirde 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılında doğrudan etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan ve onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir iradeyle bütün milletimizin derdiyle dertlenen, bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimine imza atan milli ekonomi modeliyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum."

EYT emeklilik detayları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduk.

4 maddeden oluşan bir teklif.

Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak.

Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek.

Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kalkıyor.

Biz bugün teklifimizi bahsettiğimiz gibi cuma günü son toplantımızı yaptık. Sabah itibarıyla sunuma hazır hale getirdiler. 4 maddeden oluşan teklif, Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. 5 milyona yakın inzanımızı süreç içinde etkileyecek. 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılında emekliliği hak edecek.

Prim gününü şu andaki mevzuata göre, çalışma süresini dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. Hızlı geçsin diye başka ilavede bulunmadan sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri içeriyor. En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak.

Mevcut yürürlükteki mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibarıyla emekli maaşına hak kazanır. Mart itibarıyla şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur.

EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir. Bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde İl Özel İdareleri'nde buna bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir.

Zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran taşerondan geçen arkadaşlarımıza çalışabilme imkanını kendilerine bırakıyoruz. Yürürlükteki mevzuat dediğimde çok net. Bu konuda hangi statüdeyseniz, hangi prim sayısı geçerliyse yaş şartını ortadan kaldırıyoruz.

Kıdem tazminatıyla ilgili bu kanun teklifinde bir düzenleme yok. Bu konuda işverenlerimizin de yanında işçilerimizin de mağduriyetini gidermek üzere istihdama dayalı dinamik ekonomik modeli sektesiz bir şekilde devam ettirmek için KGF destekli kredilerle doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak bir model üzerinde çalışma yapıldı."



