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Özgün

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) artık geri sayıma geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis’te görüşülüyor. 23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek. Peki EYT Meclis’te kabul edilmesinden sonra süreç nasıl işleyecek? EYT emeklilik e devlet başvuruları ne zaman başlayacak? EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin detaylar.

13:47 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvuru ve ilk maaş ödenme tarihi

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvuru ve ilk maaş ödenme tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle ara verdiği çalışmalarına bugün yeniden başladı. Genel Kurul'da EYT düzenlemesi yasalaştırılacak. 5 siyasi partinin mutabakatıyla Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak. Genel Kurul'da depremle ilgili genel görüşme yapılması da bekleniyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor. İşte EYT kanun teklifine ilişkin detaylar.

EYT ne zaman yasalaşacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, başvurular ne zaman başlayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) artık geri sayıma geçti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor

Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" dedi.

EYT

EYT’nin içeriğinde değişiklik yapılacak mı?

Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

EYT'de süreç nasıl işleyecek?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."

EYT kadın ve erkeklerde emeklilik prim günü çalışma yılı kaç?

Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

E devlet EYT başvurusu

EYT başvuruları ne zaman başlayacak, emeklilik başvuru süreci nasıl olacak?

Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.

EYT ilk maaşlar ne zaman ödenecek?

Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.


EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. Bugün saat 15.00’da toplanacak TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.

Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler
Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler

EYT emeklilik düzünlemesi için 2 milyon 250 bin kişinin gözü kulağı Meclis’te. Yaş sınırı olmaksızın 1999 yılı öncesi işe geren ve prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayanlar emekli olacak. EYT ile emekli olmayı az bir farkla kaçıranlar nasıl emekli olacaklarının yolunu ararken, EYT için gün kazanıp, yaşı geri çekmek de mümkün. Bunun bir yolu askerlik ve doğum borçlanması olurken, bir başka yolu ise yıpranma payı yöntemi. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Yıpranma hakkı verilen 45 iş kolu bulunmaktadır. Peki EYT emeklilik için yıpranma payı olan meslekler hangileri? EYT yıpranma payı olan meslek kodları nedir? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler ve haberin diğer detayları.

Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.


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14 minutes ago
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