EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvuru ve ilk maaş ödenme tarihi
Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle ara verdiği çalışmalarına bugün yeniden başladı. Genel Kurul'da EYT düzenlemesi yasalaştırılacak. 5 siyasi partinin mutabakatıyla Deprem Araştırma Komisyonu kurulacak. Genel Kurul'da depremle ilgili genel görüşme yapılması da bekleniyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor. İşte EYT kanun teklifine ilişkin detaylar.
EYT ne zaman yasalaşacak?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, başvurular ne zaman başlayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) artık geri sayıma geçti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor
Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" dedi.
EYT’nin içeriğinde değişiklik yapılacak mı?
Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.
EYT'de süreç nasıl işleyecek?
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "EYT ile ilgili kanun teklifi yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekleyeceğiz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarından 'emekli olabilir' yazısını alacaklar. Ve bu yazıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler."
EYT kadın ve erkeklerde emeklilik prim günü çalışma yılı kaç?
Düzenlemede; yaş sınırı yer almıyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.
EYT başvuruları ne zaman başlayacak, emeklilik başvuru süreci nasıl olacak?
Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.
EYT ilk maaşlar ne zaman ödenecek?
Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.
Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.