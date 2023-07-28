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Fatih Karahan Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı

Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına atama Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Fatih Karahan Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı. Peki Fatih Karahan kimdir? Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Karahan nereli, kaç yaşında hangi görevlerde bulundu?

09:11 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Karahan kimdir?

Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Karahan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Karahan kimdir?

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.


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#Fatih Karahan hayatı
#Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Karahan
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