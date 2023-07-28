Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.