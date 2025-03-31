FB-GS derbi bilet satışı tarihi: ZTK Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Grup aşamasını lider tamamlayan Fenerbahçe ile ikinci sırada bitiren Galatasaray, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler tarafından "erken final" olarak değerlendirilen bu dev derbiye büyük bir ilgi gösteriliyor ve biletler, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Fenerbahçe - Galatasaray maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih nihayet belli oldu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

DEV DERBİNİN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçının biletleri henüz satışa sunulmadı. Sarı-lacivertli kulübün, bu hafta içerisinde bilet satışına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Genel satışın ise 28 Mart 2025 tarihinde başlaması öngörülürken, Fenerbahçe kulübü 25 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, Futbol Seremoni Paketleri'nin satışa sunulduğunu duyurdu.

FB-GS DERBİ BİLETLERİ NE KADAR OLACAK?