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Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe- Sivasspor maçı ayrıntıları belli oldu. Fenerbahçe- Sivasspor maçı saat kaçta, muhtemel 11 kadrosu kimler? İşte detaylı bilgiler...

16:12 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe- Sivasspor

Fenerbahçe- Sivasspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdürmek için Sivasspor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR SONA ERDİ

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Mor'un yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra son İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai'nin de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Mich Batshuayi ile Joshua King ise Jorge Jesus'un forma vermesi halinde maçta mücadele edebilecek.

6 İSİM SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde, son İstanbulspor maçında sarı kart gören Samet Akaydın da sınırdaki futbolculara eklendi.

Akaydın'ın yanı sıra, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.



#fenerbahçe
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