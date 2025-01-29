FED faiz kararı açıklandı! FED faizi sabit mi tuttu, arttırdı mı?

ABD Merkez Bankası (FED) bu akşam düzenlenen toplantının ardından politika faizi kararını duyurdu. ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.





FED FAİZLERİ SABİT TUTARSA NE OLUR?





Fed faiz kararını sabit bırakması durumunda ise altın piyasasında yükselmeler veya düşmeler çok düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani faiz kararının sabit tutulması durumunda kısa vadede kar elde etmek çok mümkün olmamaktadır. FED'in faiz indirimi, faiz artırımı ya da faizleri sabit tutması dolar kuru başta olmak üzere euro, petrol, altın fiyatlarının düşmesine ya da yükselmesine neden olmaktadır.





FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR VE ALTIN NE OLUR?





FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.





FED FAİZ ARTTIRDIĞINDA ALTIN, DOLAR VE EURO NE OLUR?





ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor. Merkez Bankası





FED FAİZİ SABİT TUTARSA DOLAR, ALTIN VE EURO NE OLUR?





Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.





FED faiz indirimi kripto para piyasasında önemli bir etki oluşturabilir. Geleneksel finansal sistemde faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışına girmesine yol açar. Bu durum, riskli varlık sınıfında değerlendirilen kripto paralara olan ilgiyi artırabilir.





"Faiz indirimi beklentisi satın alındı, kripto para piyasasını fazla etkilemez"





Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Kripto para piyasası üzerinde etkili olacak olası gelişmelere de vurgu yaparken sözlerini şöyle tamamladı:



