FED faiz kararı açıklandı! FED faizi sabit mi tuttu, arttırdı mı?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı ile ilgili açıklamaları bugün saat 22.00'da yapıldı. Özellikle Altın, dolar ve kripto gibi yatırım araçlarına etkisinin ne olacağı merak edilen FED'in Ocak ayı politika faiz kararı açıklandı. Peki FED faiz kararı sabit mi tutuldu yoksa arttırıldı mı? İşte FED'in Ocak ayı politika faiz kararı...
Fed faiz kararını sabit bırakması durumunda ise altın piyasasında yükselmeler veya düşmeler çok düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani faiz kararının sabit tutulması durumunda kısa vadede kar elde etmek çok mümkün olmamaktadır. FED'in faiz indirimi, faiz artırımı ya da faizleri sabit tutması dolar kuru başta olmak üzere euro, petrol, altın fiyatlarının düşmesine ya da yükselmesine neden olmaktadır.
FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.
ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor. Merkez Bankası
Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir.
FED faiz indirimi kripto para piyasasında önemli bir etki oluşturabilir. Geleneksel finansal sistemde faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışına girmesine yol açar. Bu durum, riskli varlık sınıfında değerlendirilen kripto paralara olan ilgiyi artırabilir.
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Kripto para piyasası üzerinde etkili olacak olası gelişmelere de vurgu yaparken sözlerini şöyle tamamladı:
"Kripto para piyasasında bir boğa sezonu beklentisi mevcut. Kısa vadede dalgalı hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Fed'in faiz kararı ve diğer makroekonomik veriler, kripto para piyasasını kısa vadede etkileyecektir. Faiz indirimi beklentisi satın alındığı için kripto para piyasasını fazla etkilemeyecektir. Ancak, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar ve indirim döngüsünü nerede sonlandıracağına ilişkin duruş kripto para piyasasında etkili olacaktır."