Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Fenerbahçe forma lansmanı canlı nasıl izlenir? FB yeni sezon forma tanıtımı tvde canlı izlenir mi?

Fenerbahçe forma lansmanı canlı nasıl izlenir? FB yeni sezon forma tanıtımı tvde canlı izlenir mi?

19:251/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe forma lansmanı canlı yayınlanacak
Fenerbahçe forma lansmanı canlı yayınlanacak

Fenerbahçe, yeni sezon formaları tanıtımı için geri sayım başladı. Adidas ile ortak düzenlenecek forma lansmanını canlı izlemek isteyen taraftarlar FB Tv'den tanıtımı takip edebilecek.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı başlıyor. Yeni sezon formalarının tanıtılacağı etkinlikte, yeni transfer Jhon Duran'da yer alacak. FB Tv'den canlı yayınlanacak Fenerbahçe forma lansmanı izleme linki ise sayfamızda.


FENERBAHÇE FORMA LANSMANI X DUYURUSU

Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi; adidas iş birliğiyle hazırlanan 2025-2026 sezonu formalarımızın lansmanı, düzenlenecek özel etkinlikle @fbtv ekranlarından canlı yayınlanacaktır.

Yayın saat 20.00'da başlayacak.

#Fenerbahçe
#Yeni sezon forma lansmanı
#Fenerbahçe 2025-2026 sezonu formaları
#FB TV
#FB TV canlı izle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz