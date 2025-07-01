Fenerbahçe, yeni sezon formaları tanıtımı için geri sayım başladı. Adidas ile ortak düzenlenecek forma lansmanını canlı izlemek isteyen taraftarlar FB Tv'den tanıtımı takip edebilecek.
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı başlıyor. Yeni sezon formalarının tanıtılacağı etkinlikte, yeni transfer Jhon Duran'da yer alacak. FB Tv'den canlı yayınlanacak Fenerbahçe forma lansmanı izleme linki ise sayfamızda.
FENERBAHÇE FORMA LANSMANI X DUYURUSU
Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi; adidas iş birliğiyle hazırlanan 2025-2026 sezonu formalarımızın lansmanı, düzenlenecek özel etkinlikle @fbtv ekranlarından canlı yayınlanacaktır.
Yayın saat 20.00'da başlayacak.