Fergânî, bilimsel araştırmaları ve eserleriyle adından söz ettiren bir matematikçi ve astronomdur.

FERGANİ NE DEMEK?

Fergana vadisi günümüzde Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan tarafından paylaşılmış yüzölçümü 23.000 Km², uzunluğu 300 Km, genişliği 70 Km kadar olan bir arazidir. Fergânî kelimesi Ferganalı anlamına gelmektedir. Asıl adı Ebu el-Abbas Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Fergani olan Fergani'ye bu kısa isim ilim tahsilini yaptığı Fergana'dan dolayı verilmiştir.

FERGANİ NE ZAMAN YAŞAMIŞTIR?

9. yüzyılın başlarında doğduğu tahmin edilen Fergani’nin 861 yılında hayatta olduğu, kısa bir süre sonra ise vefat ettiği bilinmektedir. Bu dönemde, İslam dünyası bilim ve felsefe alanında altın çağını yaşarken, Fergani gibi bilim insanları büyük katkılarda bulunmuşlardır.

FERGANİ KİMDİR?

Fergânî özellikle astronomi, geometri ve matematik alanlarındaki bilimsel araştırmalarıyla şekillenmiştir. En ünlü eseri, "Kitâb al-Mesâlih al-Mekânîye" adlı astronomi kitabıdır. Bu eser, dönemin astronomları ve matematikçileri için önemli bir referans kaynağı olmuştur. Ayrıca, Fergânî'nin gökbilimi üzerine yaptığı çalışmalarda, astronomik gözlemler ve gezegen hareketlerine dair çok önemli hesaplamalar yer almaktadır.

Matematik alanında da önemli katkılarda bulunmuş olan Fergânî, özellikle geometri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Bu alandaki yöntemleri, sonraki yüzyıllarda büyük ölçüde Batı Avrupa'da kabul edilmiş ve kullanılmıştır. Fergânî'nin bu alandaki eserleri, hem İslam dünyasında hem de Batı'da uzun süre temel kaynaklar olarak kullanılmıştır.

Fergânî'nin bilimsel mirası, zamanla birçok farklı kültür tarafından benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Bu sayede, onun çalışmaları, hem İslam dünyası hem de Batı'da büyük bir etki yaratmıştır.







