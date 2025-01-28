62 yıllık sır perdesi aralandı: Kennedy Küba planını reddettiği için mi öldürüldü?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayımlanan yeni belgeler, Kennedy suikastı dosyalarının neden gizli tutulmaya çalışıldığını ortaya koydu. Belgeler, 1963 yılında suikaste uğrayan ABD Başkanı John F. Kennedy ile ilgili gerçeği gün yüzüne çıkarırken, kod adı "Northwoods Operasyonu" olan komplo planının detayları ise iddiaları güçlendirdi. John F. Kennedy, gizli bir operasyonu onaylamayı reddettiği için mi öldürüldü?
ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve resmen başlamasının ardından yeni istihbarat (CIA) direktörü John Ratcliffe'i atadı.
Trump, eski Başkan John F. Kennedy, siyasetçi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr.'ın suikastlarıyla ilgili eldeki dosyaların gizliliğini kaldıracak bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
"Her şey ortaya çıkacak"
Yeni atanan CIA direktörü Ratcliffe, Trump'ın "Her şey ortaya çıkacak" diyerek gizlilik kararını kaldırdığı John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. dosyalarının da bulunduğu CIA belgelerini erişime açtı.
DailyMail'de yer alan habere göre, Pentagon belgelerine göre CIA, kod adı Northwoods Operasyonu olan bir plan hazırladı. Plana göre, Küba lideri Fidel Castro'nun Batı'daki barış ortamını ABD ordusunu vurarak tehlikeye sokacağını gösterecek operasyon ayarlandı.
1962 yılında ABD Genelkurmayı tarafından imzalan 12 sayfalık raporda, Castro vurmuş gibi gösterilecek saldırının CIA tarafından gerçekleştirileceği yer aldı. Böylece ABD, Küba ile başlayacak savaşı haklı gerekçelere dayandırmış olacaktı.
Northwoods Operasyonu
Kod adı "Northwoods Operasyonu" olan bu son derece gizli komplo, ABD kentlerine terör saldırısı düzenlemeyi ve ardından Fidel Castro'yu devirmek için yürütülen savaş çabalarını desteklemek amacıyla Küba'yı suçlamayı amaçlıyordu.
Şehirlerde terör planın parçasıydı
Küba'yı suçlamadan önce "Sahte bayrak operasyonu" gerçekleştirilecek ve ABD şehirlerinde terör eylemleri yapılacaktı.
"Suçu Küba'ya atabiliriz"
Belgede, "Başta Miami olmak üzere, Florida eyaletindeki şehirlerinde ve Washington'da Küba terörü organize edebiliriz" ifadesi yer alırken Küba'ya karşı ABD düşmanlığının nasıl kışkırtılacağını içeren başka şiddet eylemleri de yazıldı.
ABD'li yetkililerin kendi askerlerini öldürmeyi önerdiği belgede, "Guantanamo Körfezi'nde bir ABD gemisinin patlatılması ve suçun Küba'ya atılması ile ABD gazetelerinde ulusal bir öfke dalgası oluşturmak için kayıpların isimlerinin listelenmesi" fikri yer aldı.
Kübalıları üniformalı olarak karaya çıkarmaya, askeri üslerde eylemler düzenlemeye ve tesislerdeki mühimmatı havaya uçurmaya kadar her şeyi içeren planda, "ABD su ve güç kaynaklarını güvence altına almak için saldırı operasyonları düzenleyerek, üssü tehdit eden topçu ve havan topu mevzilerini imha ederek karşılık verecekti” denildi.
Plana karşı çıkmak sonu mu oldu?
"ABD'nin Küba'ya Askeri Müdahalesinin Gerekçesi" başlıklı dosyanın bir parçası olarak hazırlanan plan, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay tarafından yazıldıktan sonra 1962 yılında dönemin Savunma Bakanı Robert McNamara'ya sunuldu.
Ancak plan, ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy tarafından veto edildi. John F. Kennedy'nin 1963 yılında Lee Harvey Oswald tarafından vurularak öldürülmesi, Northwood Operasyonu planını reddetmesi ilişkilendirildi.
ABD'nin derin devletinin İsrail tarafından kontrol edildiği teoriler arasında yer alırken, derin devletin Küba planını veto eden John F. Kennedy'nin öldürülmesi talimatını verdiği iddia edildi.