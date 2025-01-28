62 yıllık sır perdesi aralandı: Kennedy Küba planını reddettiği için mi öldürüldü?

Kübalıları üniformalı olarak karaya çıkarmaya, askeri üslerde eylemler düzenlemeye ve tesislerdeki mühimmatı havaya uçurmaya kadar her şeyi içeren planda, " ABD su ve güç kaynaklarını güvence altına almak için saldırı operasyonları düzenleyerek, üssü tehdit eden topçu ve havan topu mevzilerini imha ederek karşılık verecekti ” denildi.