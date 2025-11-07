Gazze'de çocuklar yemek için çöp yığınlarını arıyor

Yeni Şafak
AA
Gazze'de barınma, gıda ve temiz su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun kalan Filistinliler, zorlu yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli çocuklar, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri bulmak için saatlerce çöp yığınlarını arıyor. Ailelerinin ihtiyacını karşılayabilmek çöp yığınlarının arasında saatler geçiren çocuklar, çöplerin toplanmaması ve kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklara yakalanma riskiyle de karşı karşıya kalıyor.

