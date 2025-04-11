İran'da cuma namazı sonrası İsrail ve ABD karşıtı gösteri düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım protesto edildi. Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazının ardından toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi. İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

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