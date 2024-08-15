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Dünya

İtalya'da Etna Yanardağı kükredi: Yeniden kül ve lav püskürttü

16:33 - 15/08/2024 Perşembe
AA
<p>İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağ dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu.</p>
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağ dün akşam saatlerinde kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu faaliyeti durdu.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü. Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe dün akşam yenisi eklendi.

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#İtalya
#Lav
#Etna Yanardağı
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