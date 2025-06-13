Şam'daki Selahaddin Eyyubi'nin türbesi ve kalesi

Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor. Başkentte Eyyubi devletinin kurucusu olan Selahaddin Eyyubi'nin türbesi ve Şam kalesi de yer alıyor.

1 /10 Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor.

2 /10 Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şam, milattan önce 64'te Roma'nın egemenliğine girdi. Bizans döneminde de Şam, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri oldu.

3 /10 İslamiyet'in ilk yıllarında 634'te Halife Ömer bin Hattab'ın döneminde Müslümanlar, Şam'ı fethederek şehri İslam dünyasının önemli bir merkezi haline getirdi.

4 /10 Yaklaşık 1400 yıldır Müslümanların en önemli kalelerinden biri olan Şam, İslam dünyasından birçok mirasa ev sahipliği yapıyor.

5 /10 Başkentte Eyyubi devletinin kurucusu olan Selahaddin Eyyubi'nin türbesi ve Şam kalesini barındırıyor.

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