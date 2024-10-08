Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
'Son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir' denilerek duyuruldu: Bu ölüm kalım meselesi

'Son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir' denilerek duyuruldu: Bu ölüm kalım meselesi

22:178/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
AA
AFP
DHA
Sonraki haber

ABD'de Milton Kasırgası'nın muhtemel yolu üzerinde yaşayanlara acil tahliye uyarısı yapıldı. Başkan Joe Biden konuya ilişkin açıklamasında, " "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi." diyerek, Milton'un Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın ardından ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası'nın "devasa" bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin. Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Biden, ülkenin güney kıyılarını vurması beklenen Milton Kasırgası'yla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla daha önce planlanan Almanya ve Angola ziyaretlerini ileri bir tarihe ertelemişti.

ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başlamıştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.

#ABD
#Milton
#Kasırga
#Joe Biden

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 9 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri