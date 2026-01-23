Suriye'de 15 yıldır devam eden çatışmaların büyük yıkıma yol açtığı köprüler: Halkın yaşamını durma noktasına getirdi

Suriye'de yaklaşık 15 yıldır devam eden çatışmaların büyük yıkıma yol açtığı Deyrizor ilinde, Fırat Nehri üzerindeki köprülerin hedef alınması bölge halkının yaşamını durma noktasına getirdi. Esed rejimi, Rusya ve koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu Fırat Nehri'nin batı ve doğu yakasını birbirine bağlayan 19 köprünün tahrip edilmesi, sivillerin hareket alanını kısıtlarken bölgedeki ticari ve sosyal hayatı da felç etti. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, stratejik öneme sahip üç yıkık köprünün yanı sıra şu anda ulaşımın sağlandığı tek köprü olan "Savaş Köprüsü"nü görüntüledi.

