Türkiye'den Yemen'e yardım eli

Projenin açılışını yapmak için ülkeye geldiklerini ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Projemiz en başta 100 konut projesiyle başladı. Buranın hemen arkasındaki kampta binlerce kişi yaşıyor. Çadırdan çıkıp normal bir evde oturabilecekleri konut sistemini düşündük. 2+1 şeklinde ufak evler mevcut. Her blok 4 dairelik ve 39 metrekareden oluşuyor. Banyo, tuvalet, salon ve oturma odası var. Bu evler onlar için yeterli mi tartışılır ama daha önce yaşadıkları çadır ortamına göre çok çok daha refah içinde yaşıyorlar diyebiliriz. Bu konutlara başladığımızda, 'Madem burayı bir köy haline getirmeyi düşünüyoruz, bu sadece konutla kalmasın.' dedik. Çünkü bu insanların ihtiyaçları var. Cami, okul, sağlık ocağı gibi yerler yok ve normalde bu tarz yerlerde bunlar olduğunda çadır şeklinde olur. Buradaki insana bir şey olsa 6 kilometre mesafedeki Marib şehrine gidip gelmek, buradaki insanlar için çok kolay bir şey değil. Biz de bu yüzden bu köye cami, okul, sağlık merkezi ve çocuklar için oyun parkı ekledik."