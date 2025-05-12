Yeni papa Kayserili mi? Soyağacı Kayseri'ye nasıl dayandı, işte sosyal medyayı karıştıran iddia

Daha sonra ise 1915'li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden (Everek) Arjantine göç eden Setrak Parsehyan’ın oğlu Louis Marius Prevost Arjantin’den ABD ye göç etti. II. Dünya Savaşı'na katılan Louis Prevost, ABD Donanmasında gazi oldu ve daha sonra Brookwood Okul Bölgesi 167'nin müdürü olarak görev yaptı. Robert Francis Prevost, 1955 yılında Chicago, Illinois'de doğdu. Genç yaşta dini eğitime yönelen Prevost, Augustinian Tarikatı'na katıldı ve 1982 yılında rahip olarak atandı. Peru'da uzun yıllar misyonerlik yaptıktan sonra, 2023 yılında Kardinal olarak atandı ve Vatikan'da önemli görevlerde bulundu. 2025 yılında, Papa Francis'in vefatının ardından yapılan konklavda 267. Papa olarak seçildi ve "Leo XIV" ismini aldı.