Yeni papa Kayserili mi? Soyağacı Kayseri'ye nasıl dayandı, işte sosyal medyayı karıştıran iddia

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo’nun soyağacının Kayseri’ye dayandığı yönündeki iddialar, yerel ve ulusal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki yeni papa 14. Leo gerçekten Kayserili mi, soyağacı Kayseri'ye nasıl dayandırıldı? İddialar, Kayseri’deki bazı ailelerin soyadları ve tarihî belgelerdeki isim benzerliklerine dayandırılsa da özellikle sosyal medyada hızla yayılan söylentiler, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Kayseri’deki köklü ailelerin bazı belgeler üzerinden bu bağı kanıtlamaya çalıştıklarını öne sürdü. İşte detaylar...
Kayseri’nin Tavukçu, Germir ve Talas mahallelerinde yaşayan bazı aileler, soy kütüklerinde Papa’nın ailesiyle benzerlikler tespit ettiklerini iddia etti. Özellikle, "Prevost" soyadına benzeyen isimlerin eski Osmanlı arşivlerinde yer aldığı ve bu isimlerin bazı Kayseri aileleriyle örtüştüğü belirtiliyor. İddiaların temel dayanak noktası ise, Papa 14. Leo’nun atalarının Anadolu’ya kadar uzandığına dair bazı yerel anlatılar.
Bunun yanında, sosyal medya platformlarında yayılan belgeler ve eski aile fotoğrafları da bu iddiaları güçlendirmeye yönelik paylaşımlar içeriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde bu yönde yapılacak bir araştırmanın daha somut bilgiler sunabileceği ifade ediliyor.
(Fotoğraftakiler : Papanın büyük dedesinin kız kardeşi Eva Ohanyan nın kızı Güldane ve Eşi Pastırmacı Hampar)
'Ciddi genetik araştırmalar ve arşiv taraması gerek'
Tarihçiler ve soy araştırmacıları, bu tür bağlantıların tarihsel olarak mümkün olabileceğini ancak bunun ciddi araştırmalar gerektirdiğini belirtiyor. Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Karaca, "Osmanlı döneminde Kayseri, önemli bir ticaret merkeziydi ve birçok yabancı aile burada uzun yıllar yaşamıştı. Ancak Papa XIV. Leo’nun ailesinin Kayseri ile somut bir bağı olduğunu kanıtlamak ciddi genetik araştırmalar ve arşiv taraması gerektirir." şeklinde konuştu.
Tarihsel belgelerde, Papa 14. Leo’nun kökenlerinin Haiti ve Louisiana’ya dayandığı biliniyor. Ancak yerel ailelerin soy kütüğünde ortaya çıkan benzerlikler, bazı tarih meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Soyağacı Kayseri'ye nasıl dayandı?
Sosyal medyada ve bazı yerel kaynaklarda yer alan iddialara göre, Papa 14. Leo'nun büyük dedesi Parsehyan Setrak, 1915 li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden (Everek) Arjantin'e göç etmiş, aynı dönemde, Papanın büyük dedesinin kız kardeşi Eva Ohanyan ise İstanbul'da kalmıştı.
Daha sonra ise 1915'li yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinden (Everek) Arjantine göç eden Setrak Parsehyan’ın oğlu Louis Marius Prevost Arjantin’den ABD ye göç etti. II. Dünya Savaşı'na katılan Louis Prevost, ABD Donanmasında gazi oldu ve daha sonra Brookwood Okul Bölgesi 167'nin müdürü olarak görev yaptı. Robert Francis Prevost, 1955 yılında Chicago, Illinois'de doğdu. Genç yaşta dini eğitime yönelen Prevost, Augustinian Tarikatı'na katıldı ve 1982 yılında rahip olarak atandı. Peru'da uzun yıllar misyonerlik yaptıktan sonra, 2023 yılında Kardinal olarak atandı ve Vatikan'da önemli görevlerde bulundu. 2025 yılında, Papa Francis'in vefatının ardından yapılan konklavda 267. Papa olarak seçildi ve "Leo XIV" ismini aldı.
Papa 14. Leo’nun ailesi ve soy geçmişi
Papa 14. Leo, ABD'nin Chicago kentinde doğdu. Ailesi ise Haiti ve Fransız-Kreol kökenlerine dayanıyor. Özellikle Louisiana'da bulunan aile arşivleri, Papa’nın atalarının Amerika kıtasına göç ettiğini ortaya koyuyor. Buna rağmen, Kayseri’deki bazı tarihî belgelerde "Prevost" soyadı veya benzeri kayıtların yer aldığı iddiaları, konunun daha derinlemesine araştırılması gerektiğini gösteriyor.
Papa 14. Leo’nun Kayseri ile doğrudan bir bağı olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil. Ancak yerel halkın bu yöndeki iddiaları, Kayseri’nin tarihî mirasına olan ilgiyi yeniden canlandırmış durumda.
Bu iddiaların gerçeklik payının ortaya çıkarılması için yerel arşivlerde yapılacak araştırmalar ve genetik incelemeler büyük önem taşıyor.
Eğer iddialar doğrulanırsa, Kayseri’nin dünya çapında yeni bir tarihi bağlantı kazanacağı kesin.
Nurhan Çetinkaya ( Papa 14.Leo) nun Büyük dedesinin Kız kardeşinin Torununun oğlu olduğu iddia edilen kişi.