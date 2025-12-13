11 bin kişi işsiz kalacak! Üretim durdu, kriz derinleşiyor: Dev firmadan kritik karar

Avrupa’nın önde gelen çelik üreticilerinden Thyssenkrupp Steel Europe, artan ithalat baskısı ve yükselen maliyetler nedeniyle Almanya ve Fransa’daki tesislerinde üretimi durdurma kararı aldı. Bu karar ile bin 200 kişinin işi tehlikeye girerken şirket, 2030 yılına kadar 11 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

1 /9 Dev firma üretimi durdurdu! Thyssenkrupp Steel Europe, aralık ayı ortasından itibaren Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki tesis ile Fransa'daki Isbergues tesisinin yıl sonuna kadar tamamen kapatılacağını duyurdu.

2 /9 Şirketten yapılan açıklamada, Isbergues tesisinin ocak ayından itibaren en az dört ay boyunca yalnızca yüzde 50 kapasiteyle faaliyet göstereceği belirtildi.



3 /9 Binlerce kişinin işi tehlikede

Bu kararın, özellikle Asya'dan gelen düşük fiyatlı çelik ithalatındaki büyük artışa karşı bir önlem olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu ithalat baskısı nedeniyle Gelsenkirchen ve Fransa'daki iştiraklerde yaklaşık bin 200 çalışanın istihdamının risk altında olduğu ifade edildi.



4 /9 Elektrik çeliği üretiyorlar

﻿ Thyssenkrupp Steel Europe'un Gelsenkirchen ve Isbergues tesislerinde, enerji sektöründe, trafo merkezlerinde kullanılan transformatörlerde ve rüzgar türbinlerinde yaygın şekilde tercih edilen elektrik çeliği üretildiği belirtildi. Şirketin, Polonyalı Stalprodukt SA ile birlikte Avrupa'da bu malzemeyi üreten son şirketler arasında yer aldığına dikkat çekildi.



5 /9 Avrupa çelik pazarında ithalatın önemli bir bölümünün Çinli Baowu, Güney Koreli POSCO ve Japon Nippon Steel gibi şirketler tarafından karşılandığı kaydedilirken, Avrupalı üreticilerin Asya ile artan rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji maliyetleri ve küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle ciddi baskı altında olduğu aktarıldı.

6 /9 Avrupa Birliği genelinde üretim maliyetlerinin çok altında fiyatlarla gerçekleşen ithalatın kontrolsüz biçimde artmasının sektörü zorladığı ifade edildi.

7 /9 İthalat son 3 yılda 3 katına çıktı AB'ye yönelik çelik ithalatının 2022'den bu yana üç katına çıktığı, 2025'te ise yüzde 50 daha arttığı belirtilirken, bu durumun Avrupalı üreticilerin düşük kapasiteyle çalışmasına yol açtığı bildirildi.

8 /9 11 bin kişi işsiz kalabilir Yıllardır mali baskı altında bulunan Thyssenkrupp'un çelik biriminin, 2030 yılına kadar yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı kaydedildi.