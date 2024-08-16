Altın piyasalarında tarihi bir gün yaşanıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının ons fiyatı 2.499 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2024 güncel altın kuru fiyatları...

1 / 12 Altın fiyatları, azalan resesyon endişelerinin risk iştahını artırmasının etkisiyle rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını indirmeye yaklaştığına yönelik beklentiler de altın fiyatlarını destekledi.



2 / 12 Ons altın, yüzde 1,5'in üzerinde yükselişle 2.500 doları test etti ve tarihi zirvesini yeniledi.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.





3 / 12 Gram altın da 2.700 Türk Lirası'nı aşarak rekor tazeledi. Çeyrek altın ise 4.415 Türk Lirası bandında el değiştirdi.





4 / 12 Yatırımcılar, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin ipucu edinmek üzere Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı konuşmayı izleyecekler.

Piyasalarda geçen haftaki dalgalanmanın ardından ABD'de açıklanan ekonomik veriler dünyanın en büyük ekonomisinde resesyon endişelerini azalttı.

5 / 12 Fed'in eylül ayında 25 baz puan indirime gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de masada olduğu belirtiliyor.

Piyasalar Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesine artık yalnızca yüzde 25 ihtimal veriyor. Bu olasılık geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanıyordu.

6 / 12 GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.703,52 SATIŞ(TL) 2.703,77

7 / 12 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.412,00 SATIŞ(TL) 4.484,00

8 / 12 YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 8.850,00 SATIŞ(TL) 8.960,00

9 / 12 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 17.675,00 SATIŞ(TL) 17.866,00

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