Altın fiyatlarında gerileme! Bugün (26 Mayıs) gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu?

Tuğba Güner
09:3626/05/2026, Salı
Altın fiyatları son durum tablosu, bayram öncesinde yatırımcıların odağında yer alıyor. Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Ortadoğu'daki belirsizlik devam ederken altın fiyatları gerileme gösterdi. Altın, ons başına 4 bin 550 doların altına gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını azalttı. Bugün (26 Mayıs) gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum.

Orta Doğu'da anlaşmaya yönelik artan iyimserlikle altın fiyatlarında yükseliş kaydedilmişti ancak yeni günde altın, saldırı haberleriyle geriledi. Benzer şekilde petrolde de dün düşüş kaydedilirken bugün ise yükseliş yaşandı.

ALTIN DÜŞTÜ MÜ?


26 Mayıs 2026 Salı gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını, ata altın ve diğer altın türlerinin fiyat grafiği, yatırımı olanlar tarafından mercek altına alındı. Önceki gün altın fiyatları yükseliş gösterdi ve ons altın yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Ancak bugün altın düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4580 dolar, en düşük 4523 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.01 itibarıyla 4525 dolar seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTIN


Ons altın güne 4 bin 572 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 528 dolar, en yüksek de 4 bin 580 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 537 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN


Gram altın güne 6 bin 714 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 683 lira, en yüksek de 6 bin 759 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 695 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:10.929,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.035,00 TL


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:43.561,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.952,00 TL


KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı: 6.665 TL

Kapalı Çarşı gram altın satış fiyatı: 6.760 TL


