Altın ve gümüşte düşüş kalıcı mı? İslam Memiş tek bir yeri gösterip uyardı: Uzak durun!

Piyasa analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan son hareketlilikleri değerlendirdi. Küresel piyasaların Noel tatili rehavetinde olduğunu ve bu süreçte gerçekleşen fiyatlamaların sağlıklı bir zemin oluşturmadığını belirten Memiş, mevcut tablonun doğru okunması gerektiğine vurgu yaptı. Altın fiyatlarındaki düşüşün teknik bir düzeltme ve kâr satışı olduğunu belirten Memiş, uzun vadede yönün yukarı olduğunu vurgularken, gümüş tarafındaki hareketleri "manipülasyon" olarak nitelendirerek yatırımcıları uyardı.

1 /7 Altın fiyatlarında yaşanan son geri çekilmeler sonrası İslam Memiş'ten yatırımcıya "panik yapmayın" uyarısı geldi. Düşüşlerin kalıcı olmadığını ve alım fırsatı olarak görülebileceğini belirten Memiş, gümüşten uzak durulması gerektiğini savunurken, döviz kurları için 2026 yılını işaret etti.

2 /7 "Düşüşler kâr satışı kaynaklı"

Altın fiyatlarında son günlerde gözlemlenen aşağı yönlü hareketlerin kalıcı bir düşüş trendi olmadığını ifade eden Memiş, bu durumun "kısa vadeli kâr satışları" ve "teknik düzeltme" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, ons altındaki gerilemeye rağmen uzun vadeli projeksiyonda altının yönünün yukarı olduğunu belirtti.

3 /7 Gram altın yatırımcısı panik yapmamalı

Gram altın fiyatlarındaki düşüşün, ons altındaki gevşemeye paralel geliştiğini aktaran analist, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini dile getirdi. Altın-gümüş rasyosundaki yükselişin altın tarafında kısmi satış baskısı yarattığını belirten Memiş, buna karşın sarı metal için genel görünümün pozitifliğini koruduğunu ifade etti.

4 /7 "Gümüş tarafı riskli, uzak durun"

Altındaki iyimser tablonun aksine gümüş piyasası için temkinli konuşan İslam Memiş, son haftalardaki sert dalgalanmaların sağlıklı olmadığını vurguladı. Gümüşteki yükselişleri "manipülasyon fiyatlaması" olarak niteleyen Memiş, şu an için gümüşten uzak durduklarını açıkladı.

5 /7 Yatırımcılara "Gümüş yerine altın tercih edilebilir" mesajı veren Memiş, en sağlıklı stratejinin uzun vadeli düşünmek ve "al ve unut" prensibiyle birikim yapmaya devam etmek olduğunu söyledi.

6 /7 Döviz kurlarında 2026 beklentisi



Dolar ve euro cephesindeki gelişmeleri de yorumlayan Memiş, döviz kurlarında görünümün pozitif olduğunu belirtti. 2026 yılı itibarıyla piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin ağırlık kazanabileceği öngörüsünde bulundu.